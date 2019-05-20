ICCA trasforma il panorama della terapia intensiva fornendo un sistema di documentazione completo e strutturato per un supporto decisionale clinico avanzato. Consolida i dati critici del paziente, dalle annotazioni di ammissione ai parametri vitali in tempo reale e i dati di laboratorio, in un unico foglio di lavoro facile da utilizzare. Questa integrazione permette ai medici di avere rapidamente accesso a una raccolta completa di dati sul paziente. Gli strumenti integrati di supporto decisionale clinico aiutano a individuare potenziali eventi avversi e a prendere decisioni informate, per una maggiore sicurezza e qualità della cura del paziente.
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IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
ICCA per la terapia intensiva
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
ICCA per la terapia intensiva
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
ICCA per l'assistenza perioperatoria
ICCA per l'assistenza perioperatoria
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
ICCA per l'assistenza perioperatoria
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
ICCA per l'assistenza perioperatoria
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
ICCA integra agevolmente i dati paziente* provenienti da monitor al posto letto, pompe di infusione, ventilatori, sistemi di laboratorio e altre fonti e ottimizza la visualizzazione dei dati negli ambienti di terapia intensiva. Permette ai medici di prendere decisioni circostanziate con tempestività e promuove un maggiore coordinamento nel processo decisionale clinico.
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
ICCA integra agevolmente i dati paziente* provenienti da monitor al posto letto, pompe di infusione, ventilatori, sistemi di laboratorio e altre fonti e ottimizza la visualizzazione dei dati negli ambienti di terapia intensiva. Permette ai medici di prendere decisioni circostanziate con tempestività e promuove un maggiore coordinamento nel processo decisionale clinico.
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
ICCA integra agevolmente i dati paziente* provenienti da monitor al posto letto, pompe di infusione, ventilatori, sistemi di laboratorio e altre fonti e ottimizza la visualizzazione dei dati negli ambienti di terapia intensiva. Permette ai medici di prendere decisioni circostanziate con tempestività e promuove un maggiore coordinamento nel processo decisionale clinico.
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
ICCA si adatta alle strategie IT e di mobilità degli ospedali, offrendo la possibilità di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti in tutta sicurezza ovunque ci si trovi: in ambulatorio, al posto letto, presso la postazione infermieristica da un tablet o laptop. Si tratta di rendere accessibili informazioni importanti e significative laddove sono necessarie, in qualsiasi punto.
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
ICCA si adatta alle strategie IT e di mobilità degli ospedali, offrendo la possibilità di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti in tutta sicurezza ovunque ci si trovi: in ambulatorio, al posto letto, presso la postazione infermieristica da un tablet o laptop. Si tratta di rendere accessibili informazioni importanti e significative laddove sono necessarie, in qualsiasi punto.
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
ICCA si adatta alle strategie IT e di mobilità degli ospedali, offrendo la possibilità di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti in tutta sicurezza ovunque ci si trovi: in ambulatorio, al posto letto, presso la postazione infermieristica da un tablet o laptop. Si tratta di rendere accessibili informazioni importanti e significative laddove sono necessarie, in qualsiasi punto.
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Riesame delle immagini multimodalità del paziente, compresi gli esami precedenti, in qualità diagnostica, per contribuire a ridurre ripetizioni di esami inutili e costose. Possibilità di integrare facilmente esiti e misurazioni e di finalizzare i referti in qualsiasi momento e praticamente* ovunque.
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Riesame delle immagini multimodalità del paziente, compresi gli esami precedenti, in qualità diagnostica, per contribuire a ridurre ripetizioni di esami inutili e costose. Possibilità di integrare facilmente esiti e misurazioni e di finalizzare i referti in qualsiasi momento e praticamente* ovunque.
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Riesame delle immagini multimodalità del paziente, compresi gli esami precedenti, in qualità diagnostica, per contribuire a ridurre ripetizioni di esami inutili e costose. Possibilità di integrare facilmente esiti e misurazioni e di finalizzare i referti in qualsiasi momento e praticamente* ovunque.
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Secondo linee guida ampiamente condivise, i bundle di interventi possono contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza prestata. Un bundle è un gruppo costituito da tre-cinque interventi basati su evidenze che, se eseguiti insieme, migliorano la cura del paziente.
ICCA contribuisce all'implementazione di linee guida per la cura basata sulle evidenze, concentrandosi su quattro bundle principali, per polmonite da ventilatore, infezione del flusso sanguigno associata all'uso di un catetere venoso centrale, gestione della glicemia e gestione e rianimazione in caso di sepsi.
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Secondo linee guida ampiamente condivise, i bundle di interventi possono contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza prestata. Un bundle è un gruppo costituito da tre-cinque interventi basati su evidenze che, se eseguiti insieme, migliorano la cura del paziente.
ICCA contribuisce all'implementazione di linee guida per la cura basata sulle evidenze, concentrandosi su quattro bundle principali, per polmonite da ventilatore, infezione del flusso sanguigno associata all'uso di un catetere venoso centrale, gestione della glicemia e gestione e rianimazione in caso di sepsi.
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Secondo linee guida ampiamente condivise, i bundle di interventi possono contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza prestata. Un bundle è un gruppo costituito da tre-cinque interventi basati su evidenze che, se eseguiti insieme, migliorano la cura del paziente.
ICCA contribuisce all'implementazione di linee guida per la cura basata sulle evidenze, concentrandosi su quattro bundle principali, per polmonite da ventilatore, infezione del flusso sanguigno associata all'uso di un catetere venoso centrale, gestione della glicemia e gestione e rianimazione in caso di sepsi.
Trarre informazioni utili e valore
Trarre informazioni utili e valore
La conoscenza clinica migliora la cura del paziente, e questo sia che si desideri misurare, analizzare e presentare i dati in base a reparto, tempo, persona, malattia, processo sia che si desideri farlo combinando questi elementi. Se è necessario effettuare un’analisi relativamente all’andamento della sepsi nelle terapie intensive, alla lunghezza di degenza (LOS, Lenght of Stay) per reparto, all’uso dei farmaci, ICCA è in grado di analizzare e presentare i dati in un formato conforme alle esigenze aziendali e cliniche.
Trarre informazioni utili e valore
La conoscenza clinica migliora la cura del paziente, e questo sia che si desideri misurare, analizzare e presentare i dati in base a reparto, tempo, persona, malattia, processo sia che si desideri farlo combinando questi elementi. Se è necessario effettuare un’analisi relativamente all’andamento della sepsi nelle terapie intensive, alla lunghezza di degenza (LOS, Lenght of Stay) per reparto, all’uso dei farmaci, ICCA è in grado di analizzare e presentare i dati in un formato conforme alle esigenze aziendali e cliniche.
Trarre informazioni utili e valore
La conoscenza clinica migliora la cura del paziente, e questo sia che si desideri misurare, analizzare e presentare i dati in base a reparto, tempo, persona, malattia, processo sia che si desideri farlo combinando questi elementi. Se è necessario effettuare un’analisi relativamente all’andamento della sepsi nelle terapie intensive, alla lunghezza di degenza (LOS, Lenght of Stay) per reparto, all’uso dei farmaci, ICCA è in grado di analizzare e presentare i dati in un formato conforme alle esigenze aziendali e cliniche.
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
L'ambiente di terapia intensiva ospedaliero genera grandi quantità di dati dei pazienti, essenziali per le decisioni cliniche. Ciò nonostante, la gestione di questi dati comporta tempi lunghi.ICCA è una soluzione per il supporto decisionale clinico avanzato e la documentazione, che centralizza e organizza i dati dei pazienti. Gli operatori sanitari possono così ottenere una vista completa del paziente, frontale e centrale.
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
L'ambiente di terapia intensiva ospedaliero genera grandi quantità di dati dei pazienti, essenziali per le decisioni cliniche. Ciò nonostante, la gestione di questi dati comporta tempi lunghi.ICCA è una soluzione per il supporto decisionale clinico avanzato e la documentazione, che centralizza e organizza i dati dei pazienti. Gli operatori sanitari possono così ottenere una vista completa del paziente, frontale e centrale.
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
L'ambiente di terapia intensiva ospedaliero genera grandi quantità di dati dei pazienti, essenziali per le decisioni cliniche. Ciò nonostante, la gestione di questi dati comporta tempi lunghi.ICCA è una soluzione per il supporto decisionale clinico avanzato e la documentazione, che centralizza e organizza i dati dei pazienti. Gli operatori sanitari possono così ottenere una vista completa del paziente, frontale e centrale.
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Con ICCA, le prescrizioni di infusioni, flebo per endovena e farmaci, oltre che degli interventi, vengono automaticamente propagate nella cartella clinica del paziente e nelle liste di lavoro degli infermieri, per agevolare il flusso di lavoro. E questo grazie all'impegno profuso per l'integrazione dei sistemi clinici e di molti sistemi informativi di farmacia con il sistema di inserimento computerizzato delle prescrizioni dei medici (CPOE, Computerized Physician Order Entry) esistente, nonché per le interfacce di gestione delle prescrizioni.
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Con ICCA, le prescrizioni di infusioni, flebo per endovena e farmaci, oltre che degli interventi, vengono automaticamente propagate nella cartella clinica del paziente e nelle liste di lavoro degli infermieri, per agevolare il flusso di lavoro. E questo grazie all'impegno profuso per l'integrazione dei sistemi clinici e di molti sistemi informativi di farmacia con il sistema di inserimento computerizzato delle prescrizioni dei medici (CPOE, Computerized Physician Order Entry) esistente, nonché per le interfacce di gestione delle prescrizioni.
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Con ICCA, le prescrizioni di infusioni, flebo per endovena e farmaci, oltre che degli interventi, vengono automaticamente propagate nella cartella clinica del paziente e nelle liste di lavoro degli infermieri, per agevolare il flusso di lavoro. E questo grazie all'impegno profuso per l'integrazione dei sistemi clinici e di molti sistemi informativi di farmacia con il sistema di inserimento computerizzato delle prescrizioni dei medici (CPOE, Computerized Physician Order Entry) esistente, nonché per le interfacce di gestione delle prescrizioni.
Strumenti di documentazione configurabili
Strumenti di documentazione configurabili
ICCA fornisce strumenti di documentazione strutturati, oltre a pacchetti per il supporto decisionale clinico dedicati per condizioni mediche importanti quali sepsi, diabete e polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP). La presenza di avvisi in tempo reale personalizzati in base ai protocolli della struttura ospedaliera facilita l'adesione alle migliori pratiche del settore.
Strumenti di documentazione configurabili
ICCA fornisce strumenti di documentazione strutturati, oltre a pacchetti per il supporto decisionale clinico dedicati per condizioni mediche importanti quali sepsi, diabete e polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP). La presenza di avvisi in tempo reale personalizzati in base ai protocolli della struttura ospedaliera facilita l'adesione alle migliori pratiche del settore.
Strumenti di documentazione configurabili
ICCA fornisce strumenti di documentazione strutturati, oltre a pacchetti per il supporto decisionale clinico dedicati per condizioni mediche importanti quali sepsi, diabete e polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP). La presenza di avvisi in tempo reale personalizzati in base ai protocolli della struttura ospedaliera facilita l'adesione alle migliori pratiche del settore.
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Forniamo interoperabilità basata su standard con l'immagine ospedaliera esistente e i sistemi di repository dei dati clinici. Le nostre soluzioni sfruttano gli investimenti in tecnologia già effettuati dalla struttura per raggiungere gli obiettivi, migliorando la cura dei pazienti, in modo efficiente e contenendo i costi.
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Forniamo interoperabilità basata su standard con l'immagine ospedaliera esistente e i sistemi di repository dei dati clinici. Le nostre soluzioni sfruttano gli investimenti in tecnologia già effettuati dalla struttura per raggiungere gli obiettivi, migliorando la cura dei pazienti, in modo efficiente e contenendo i costi.
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Forniamo interoperabilità basata su standard con l'immagine ospedaliera esistente e i sistemi di repository dei dati clinici. Le nostre soluzioni sfruttano gli investimenti in tecnologia già effettuati dalla struttura per raggiungere gli obiettivi, migliorando la cura dei pazienti, in modo efficiente e contenendo i costi.
Funzionalità di refertazione complete
Funzionalità di refertazione complete
Il toolkit integrato per l'analisi dei dati e le statistiche (DAR, Data Analysis and Reporting) facilita la gestione dei farmaci, la documentazione delle procedure e il riesame retrospettivo degli episodi di cura, offrendo una valutazione longitudinale avanzata e migliorando la conformità ai protocolli e la ricerca clinica.
Funzionalità di refertazione complete
Il toolkit integrato per l'analisi dei dati e le statistiche (DAR, Data Analysis and Reporting) facilita la gestione dei farmaci, la documentazione delle procedure e il riesame retrospettivo degli episodi di cura, offrendo una valutazione longitudinale avanzata e migliorando la conformità ai protocolli e la ricerca clinica.
Funzionalità di refertazione complete
Il toolkit integrato per l'analisi dei dati e le statistiche (DAR, Data Analysis and Reporting) facilita la gestione dei farmaci, la documentazione delle procedure e il riesame retrospettivo degli episodi di cura, offrendo una valutazione longitudinale avanzata e migliorando la conformità ai protocolli e la ricerca clinica.
Migliorare la cura
Gli strumenti di supporto decisionale clinico migliorano la cura
Gli studi hanno dimostrato che gli strumenti di supporto decisionale clinico (CDS) abbreviano la degenza in terapia intensiva e permettono così di conseguire un risparmio sui costi. Gli innovativi strumenti CDS di ICCA aiutano i clinici a valutare i pazienti e a programmare gli interventi. Gli avvisi basati sull'evidenza clinica segnalano i problemi precocemente, prima che possano acuirsi. È inoltre possibile creare avvisi personalizzati.
Gli strumenti di supporto decisionale clinico migliorano la cura
Gli studi hanno dimostrato che gli strumenti di supporto decisionale clinico (CDS) abbreviano la degenza in terapia intensiva e permettono così di conseguire un risparmio sui costi. Gli innovativi strumenti CDS di ICCA aiutano i clinici a valutare i pazienti e a programmare gli interventi. Gli avvisi basati sull'evidenza clinica segnalano i problemi precocemente, prima che possano acuirsi. È inoltre possibile creare avvisi personalizzati.
Gli strumenti di supporto decisionale clinico migliorano la cura
Gli studi hanno dimostrato che gli strumenti di supporto decisionale clinico (CDS) abbreviano la degenza in terapia intensiva e permettono così di conseguire un risparmio sui costi. Gli innovativi strumenti CDS di ICCA aiutano i clinici a valutare i pazienti e a programmare gli interventi. Gli avvisi basati sull'evidenza clinica segnalano i problemi precocemente, prima che possano acuirsi. È inoltre possibile creare avvisi personalizzati.
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Pienamente conforme alle normative internazionali, incluso il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, ICCA conferma l'impegno di Philips per la sicurezza del paziente e la protezione dei dati. Il suo design modulare garantisce interoperabilità e capacità di adattamento alle esigenze cliniche specifiche di ciascuna struttura.
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Pienamente conforme alle normative internazionali, incluso il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, ICCA conferma l'impegno di Philips per la sicurezza del paziente e la protezione dei dati. Il suo design modulare garantisce interoperabilità e capacità di adattamento alle esigenze cliniche specifiche di ciascuna struttura.
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Pienamente conforme alle normative internazionali, incluso il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, ICCA conferma l'impegno di Philips per la sicurezza del paziente e la protezione dei dati. Il suo design modulare garantisce interoperabilità e capacità di adattamento alle esigenze cliniche specifiche di ciascuna struttura.
Accesso configurabile basato su ruoli
Accesso configurabile basato su ruoli
ICCA supporta l'accesso basato su ruoli e può essere configurato in base alle esigenze specifiche della struttura, favorendo un accesso ai dati ottimizzato e una migliore gestione delle responsabilità nei reparti ad alta criticità. Queste funzionalità combinate non solo ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro ma permettono anche alle organizzazioni sanitarie di sviluppare soluzioni cliniche mirate a sostegno del miglioramento del processo decisionale, dei livelli di conformità e, non da ultimo, degli esiti dei pazienti.
Accesso configurabile basato su ruoli
ICCA supporta l'accesso basato su ruoli e può essere configurato in base alle esigenze specifiche della struttura, favorendo un accesso ai dati ottimizzato e una migliore gestione delle responsabilità nei reparti ad alta criticità. Queste funzionalità combinate non solo ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro ma permettono anche alle organizzazioni sanitarie di sviluppare soluzioni cliniche mirate a sostegno del miglioramento del processo decisionale, dei livelli di conformità e, non da ultimo, degli esiti dei pazienti.
Accesso configurabile basato su ruoli
ICCA supporta l'accesso basato su ruoli e può essere configurato in base alle esigenze specifiche della struttura, favorendo un accesso ai dati ottimizzato e una migliore gestione delle responsabilità nei reparti ad alta criticità. Queste funzionalità combinate non solo ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro ma permettono anche alle organizzazioni sanitarie di sviluppare soluzioni cliniche mirate a sostegno del miglioramento del processo decisionale, dei livelli di conformità e, non da ultimo, degli esiti dei pazienti.
ICCA per la terapia intensiva
ICCA per l'assistenza perioperatoria
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
ICCA per la terapia intensiva
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
ICCA per la terapia intensiva
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) trasforma i dati clinici in informazioni significative, fornisce documentazione clinica standardizzata, fino ad interfacciarsi con i sistemi di documentazione di altri ospedali e conferisce agli utilizzatori il controllo sulla documentazione di terapia intensiva. Il software ICCA offre: supporto decisionale clinico, analisi dei dati e statistiche, supporto per un'assistenza basata su evidenze, identificazione di eventi avversi relativi ai farmaci, gestione delle prescrizioni integrata e accesso flessibile per il personale sanitario.
ICCA per l'assistenza perioperatoria
ICCA per l'assistenza perioperatoria
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
ICCA per l'assistenza perioperatoria
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
ICCA per l'assistenza perioperatoria
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
Riuscire a mantenere un equilibrio accurato è fondamentale in un contesto dinamico come quello dell'anestesiologia perioperatoria, dove le condizioni del paziente possono cambiare molto rapidamente. Gli anestesisti e gli infermieri di sala operatoria devono mantenere un'attenzione costante sul paziente senza tuttavia tralasciare le attività di documentazione dell'assistenza fornita. ICCA è progettato per rispondere in modo efficiente a queste esigenze, presentando un foglio di lavoro che consente una raccolta completa di dati attraverso l'intero percorso perioperatorio.
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
ICCA integra agevolmente i dati paziente* provenienti da monitor al posto letto, pompe di infusione, ventilatori, sistemi di laboratorio e altre fonti e ottimizza la visualizzazione dei dati negli ambienti di terapia intensiva. Permette ai medici di prendere decisioni circostanziate con tempestività e promuove un maggiore coordinamento nel processo decisionale clinico.
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
ICCA integra agevolmente i dati paziente* provenienti da monitor al posto letto, pompe di infusione, ventilatori, sistemi di laboratorio e altre fonti e ottimizza la visualizzazione dei dati negli ambienti di terapia intensiva. Permette ai medici di prendere decisioni circostanziate con tempestività e promuove un maggiore coordinamento nel processo decisionale clinico.
Migliore coordinamento dell'assistenza al paziente
ICCA integra agevolmente i dati paziente* provenienti da monitor al posto letto, pompe di infusione, ventilatori, sistemi di laboratorio e altre fonti e ottimizza la visualizzazione dei dati negli ambienti di terapia intensiva. Permette ai medici di prendere decisioni circostanziate con tempestività e promuove un maggiore coordinamento nel processo decisionale clinico.
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
ICCA si adatta alle strategie IT e di mobilità degli ospedali, offrendo la possibilità di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti in tutta sicurezza ovunque ci si trovi: in ambulatorio, al posto letto, presso la postazione infermieristica da un tablet o laptop. Si tratta di rendere accessibili informazioni importanti e significative laddove sono necessarie, in qualsiasi punto.
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
ICCA si adatta alle strategie IT e di mobilità degli ospedali, offrendo la possibilità di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti in tutta sicurezza ovunque ci si trovi: in ambulatorio, al posto letto, presso la postazione infermieristica da un tablet o laptop. Si tratta di rendere accessibili informazioni importanti e significative laddove sono necessarie, in qualsiasi punto.
Aumentare la mobilità per fornire cure più efficienti
ICCA si adatta alle strategie IT e di mobilità degli ospedali, offrendo la possibilità di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti in tutta sicurezza ovunque ci si trovi: in ambulatorio, al posto letto, presso la postazione infermieristica da un tablet o laptop. Si tratta di rendere accessibili informazioni importanti e significative laddove sono necessarie, in qualsiasi punto.
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Riesame delle immagini multimodalità del paziente, compresi gli esami precedenti, in qualità diagnostica, per contribuire a ridurre ripetizioni di esami inutili e costose. Possibilità di integrare facilmente esiti e misurazioni e di finalizzare i referti in qualsiasi momento e praticamente* ovunque.
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Riesame delle immagini multimodalità del paziente, compresi gli esami precedenti, in qualità diagnostica, per contribuire a ridurre ripetizioni di esami inutili e costose. Possibilità di integrare facilmente esiti e misurazioni e di finalizzare i referti in qualsiasi momento e praticamente* ovunque.
Accesso alle informazioni dove e quando serve
Riesame delle immagini multimodalità del paziente, compresi gli esami precedenti, in qualità diagnostica, per contribuire a ridurre ripetizioni di esami inutili e costose. Possibilità di integrare facilmente esiti e misurazioni e di finalizzare i referti in qualsiasi momento e praticamente* ovunque.
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Secondo linee guida ampiamente condivise, i bundle di interventi possono contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza prestata. Un bundle è un gruppo costituito da tre-cinque interventi basati su evidenze che, se eseguiti insieme, migliorano la cura del paziente.
ICCA contribuisce all'implementazione di linee guida per la cura basata sulle evidenze, concentrandosi su quattro bundle principali, per polmonite da ventilatore, infezione del flusso sanguigno associata all'uso di un catetere venoso centrale, gestione della glicemia e gestione e rianimazione in caso di sepsi.
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Secondo linee guida ampiamente condivise, i bundle di interventi possono contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza prestata. Un bundle è un gruppo costituito da tre-cinque interventi basati su evidenze che, se eseguiti insieme, migliorano la cura del paziente.
ICCA contribuisce all'implementazione di linee guida per la cura basata sulle evidenze, concentrandosi su quattro bundle principali, per polmonite da ventilatore, infezione del flusso sanguigno associata all'uso di un catetere venoso centrale, gestione della glicemia e gestione e rianimazione in caso di sepsi.
Promuovere una cura basata sulle evidenze
Secondo linee guida ampiamente condivise, i bundle di interventi possono contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza prestata. Un bundle è un gruppo costituito da tre-cinque interventi basati su evidenze che, se eseguiti insieme, migliorano la cura del paziente.
ICCA contribuisce all'implementazione di linee guida per la cura basata sulle evidenze, concentrandosi su quattro bundle principali, per polmonite da ventilatore, infezione del flusso sanguigno associata all'uso di un catetere venoso centrale, gestione della glicemia e gestione e rianimazione in caso di sepsi.
Trarre informazioni utili e valore
Trarre informazioni utili e valore
La conoscenza clinica migliora la cura del paziente, e questo sia che si desideri misurare, analizzare e presentare i dati in base a reparto, tempo, persona, malattia, processo sia che si desideri farlo combinando questi elementi. Se è necessario effettuare un’analisi relativamente all’andamento della sepsi nelle terapie intensive, alla lunghezza di degenza (LOS, Lenght of Stay) per reparto, all’uso dei farmaci, ICCA è in grado di analizzare e presentare i dati in un formato conforme alle esigenze aziendali e cliniche.
Trarre informazioni utili e valore
La conoscenza clinica migliora la cura del paziente, e questo sia che si desideri misurare, analizzare e presentare i dati in base a reparto, tempo, persona, malattia, processo sia che si desideri farlo combinando questi elementi. Se è necessario effettuare un’analisi relativamente all’andamento della sepsi nelle terapie intensive, alla lunghezza di degenza (LOS, Lenght of Stay) per reparto, all’uso dei farmaci, ICCA è in grado di analizzare e presentare i dati in un formato conforme alle esigenze aziendali e cliniche.
Trarre informazioni utili e valore
La conoscenza clinica migliora la cura del paziente, e questo sia che si desideri misurare, analizzare e presentare i dati in base a reparto, tempo, persona, malattia, processo sia che si desideri farlo combinando questi elementi. Se è necessario effettuare un’analisi relativamente all’andamento della sepsi nelle terapie intensive, alla lunghezza di degenza (LOS, Lenght of Stay) per reparto, all’uso dei farmaci, ICCA è in grado di analizzare e presentare i dati in un formato conforme alle esigenze aziendali e cliniche.
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
L'ambiente di terapia intensiva ospedaliero genera grandi quantità di dati dei pazienti, essenziali per le decisioni cliniche. Ciò nonostante, la gestione di questi dati comporta tempi lunghi.ICCA è una soluzione per il supporto decisionale clinico avanzato e la documentazione, che centralizza e organizza i dati dei pazienti. Gli operatori sanitari possono così ottenere una vista completa del paziente, frontale e centrale.
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
L'ambiente di terapia intensiva ospedaliero genera grandi quantità di dati dei pazienti, essenziali per le decisioni cliniche. Ciò nonostante, la gestione di questi dati comporta tempi lunghi.ICCA è una soluzione per il supporto decisionale clinico avanzato e la documentazione, che centralizza e organizza i dati dei pazienti. Gli operatori sanitari possono così ottenere una vista completa del paziente, frontale e centrale.
Supporto decisionale clinico strutturato con IntelliSpace
L'ambiente di terapia intensiva ospedaliero genera grandi quantità di dati dei pazienti, essenziali per le decisioni cliniche. Ciò nonostante, la gestione di questi dati comporta tempi lunghi.ICCA è una soluzione per il supporto decisionale clinico avanzato e la documentazione, che centralizza e organizza i dati dei pazienti. Gli operatori sanitari possono così ottenere una vista completa del paziente, frontale e centrale.
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Con ICCA, le prescrizioni di infusioni, flebo per endovena e farmaci, oltre che degli interventi, vengono automaticamente propagate nella cartella clinica del paziente e nelle liste di lavoro degli infermieri, per agevolare il flusso di lavoro. E questo grazie all'impegno profuso per l'integrazione dei sistemi clinici e di molti sistemi informativi di farmacia con il sistema di inserimento computerizzato delle prescrizioni dei medici (CPOE, Computerized Physician Order Entry) esistente, nonché per le interfacce di gestione delle prescrizioni.
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Con ICCA, le prescrizioni di infusioni, flebo per endovena e farmaci, oltre che degli interventi, vengono automaticamente propagate nella cartella clinica del paziente e nelle liste di lavoro degli infermieri, per agevolare il flusso di lavoro. E questo grazie all'impegno profuso per l'integrazione dei sistemi clinici e di molti sistemi informativi di farmacia con il sistema di inserimento computerizzato delle prescrizioni dei medici (CPOE, Computerized Physician Order Entry) esistente, nonché per le interfacce di gestione delle prescrizioni.
Semplificazione del flusso di lavoro di terapia intensiva e anestesia
Con ICCA, le prescrizioni di infusioni, flebo per endovena e farmaci, oltre che degli interventi, vengono automaticamente propagate nella cartella clinica del paziente e nelle liste di lavoro degli infermieri, per agevolare il flusso di lavoro. E questo grazie all'impegno profuso per l'integrazione dei sistemi clinici e di molti sistemi informativi di farmacia con il sistema di inserimento computerizzato delle prescrizioni dei medici (CPOE, Computerized Physician Order Entry) esistente, nonché per le interfacce di gestione delle prescrizioni.
Strumenti di documentazione configurabili
Strumenti di documentazione configurabili
ICCA fornisce strumenti di documentazione strutturati, oltre a pacchetti per il supporto decisionale clinico dedicati per condizioni mediche importanti quali sepsi, diabete e polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP). La presenza di avvisi in tempo reale personalizzati in base ai protocolli della struttura ospedaliera facilita l'adesione alle migliori pratiche del settore.
Strumenti di documentazione configurabili
ICCA fornisce strumenti di documentazione strutturati, oltre a pacchetti per il supporto decisionale clinico dedicati per condizioni mediche importanti quali sepsi, diabete e polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP). La presenza di avvisi in tempo reale personalizzati in base ai protocolli della struttura ospedaliera facilita l'adesione alle migliori pratiche del settore.
Strumenti di documentazione configurabili
ICCA fornisce strumenti di documentazione strutturati, oltre a pacchetti per il supporto decisionale clinico dedicati per condizioni mediche importanti quali sepsi, diabete e polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP). La presenza di avvisi in tempo reale personalizzati in base ai protocolli della struttura ospedaliera facilita l'adesione alle migliori pratiche del settore.
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Forniamo interoperabilità basata su standard con l'immagine ospedaliera esistente e i sistemi di repository dei dati clinici. Le nostre soluzioni sfruttano gli investimenti in tecnologia già effettuati dalla struttura per raggiungere gli obiettivi, migliorando la cura dei pazienti, in modo efficiente e contenendo i costi.
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Forniamo interoperabilità basata su standard con l'immagine ospedaliera esistente e i sistemi di repository dei dati clinici. Le nostre soluzioni sfruttano gli investimenti in tecnologia già effettuati dalla struttura per raggiungere gli obiettivi, migliorando la cura dei pazienti, in modo efficiente e contenendo i costi.
Utilizzo dell'infrastruttura IT esistente
Forniamo interoperabilità basata su standard con l'immagine ospedaliera esistente e i sistemi di repository dei dati clinici. Le nostre soluzioni sfruttano gli investimenti in tecnologia già effettuati dalla struttura per raggiungere gli obiettivi, migliorando la cura dei pazienti, in modo efficiente e contenendo i costi.
Funzionalità di refertazione complete
Funzionalità di refertazione complete
Il toolkit integrato per l'analisi dei dati e le statistiche (DAR, Data Analysis and Reporting) facilita la gestione dei farmaci, la documentazione delle procedure e il riesame retrospettivo degli episodi di cura, offrendo una valutazione longitudinale avanzata e migliorando la conformità ai protocolli e la ricerca clinica.
Funzionalità di refertazione complete
Il toolkit integrato per l'analisi dei dati e le statistiche (DAR, Data Analysis and Reporting) facilita la gestione dei farmaci, la documentazione delle procedure e il riesame retrospettivo degli episodi di cura, offrendo una valutazione longitudinale avanzata e migliorando la conformità ai protocolli e la ricerca clinica.
Funzionalità di refertazione complete
Il toolkit integrato per l'analisi dei dati e le statistiche (DAR, Data Analysis and Reporting) facilita la gestione dei farmaci, la documentazione delle procedure e il riesame retrospettivo degli episodi di cura, offrendo una valutazione longitudinale avanzata e migliorando la conformità ai protocolli e la ricerca clinica.
Migliorare la cura
Gli strumenti di supporto decisionale clinico migliorano la cura
Gli studi hanno dimostrato che gli strumenti di supporto decisionale clinico (CDS) abbreviano la degenza in terapia intensiva e permettono così di conseguire un risparmio sui costi. Gli innovativi strumenti CDS di ICCA aiutano i clinici a valutare i pazienti e a programmare gli interventi. Gli avvisi basati sull'evidenza clinica segnalano i problemi precocemente, prima che possano acuirsi. È inoltre possibile creare avvisi personalizzati.
Gli strumenti di supporto decisionale clinico migliorano la cura
Gli studi hanno dimostrato che gli strumenti di supporto decisionale clinico (CDS) abbreviano la degenza in terapia intensiva e permettono così di conseguire un risparmio sui costi. Gli innovativi strumenti CDS di ICCA aiutano i clinici a valutare i pazienti e a programmare gli interventi. Gli avvisi basati sull'evidenza clinica segnalano i problemi precocemente, prima che possano acuirsi. È inoltre possibile creare avvisi personalizzati.
Gli strumenti di supporto decisionale clinico migliorano la cura
Gli studi hanno dimostrato che gli strumenti di supporto decisionale clinico (CDS) abbreviano la degenza in terapia intensiva e permettono così di conseguire un risparmio sui costi. Gli innovativi strumenti CDS di ICCA aiutano i clinici a valutare i pazienti e a programmare gli interventi. Gli avvisi basati sull'evidenza clinica segnalano i problemi precocemente, prima che possano acuirsi. È inoltre possibile creare avvisi personalizzati.
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Pienamente conforme alle normative internazionali, incluso il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, ICCA conferma l'impegno di Philips per la sicurezza del paziente e la protezione dei dati. Il suo design modulare garantisce interoperabilità e capacità di adattamento alle esigenze cliniche specifiche di ciascuna struttura.
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Pienamente conforme alle normative internazionali, incluso il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, ICCA conferma l'impegno di Philips per la sicurezza del paziente e la protezione dei dati. Il suo design modulare garantisce interoperabilità e capacità di adattamento alle esigenze cliniche specifiche di ciascuna struttura.
Sicurezza, protezione e interoperabilità
Pienamente conforme alle normative internazionali, incluso il Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, ICCA conferma l'impegno di Philips per la sicurezza del paziente e la protezione dei dati. Il suo design modulare garantisce interoperabilità e capacità di adattamento alle esigenze cliniche specifiche di ciascuna struttura.
Accesso configurabile basato su ruoli
Accesso configurabile basato su ruoli
ICCA supporta l'accesso basato su ruoli e può essere configurato in base alle esigenze specifiche della struttura, favorendo un accesso ai dati ottimizzato e una migliore gestione delle responsabilità nei reparti ad alta criticità. Queste funzionalità combinate non solo ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro ma permettono anche alle organizzazioni sanitarie di sviluppare soluzioni cliniche mirate a sostegno del miglioramento del processo decisionale, dei livelli di conformità e, non da ultimo, degli esiti dei pazienti.
Accesso configurabile basato su ruoli
ICCA supporta l'accesso basato su ruoli e può essere configurato in base alle esigenze specifiche della struttura, favorendo un accesso ai dati ottimizzato e una migliore gestione delle responsabilità nei reparti ad alta criticità. Queste funzionalità combinate non solo ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro ma permettono anche alle organizzazioni sanitarie di sviluppare soluzioni cliniche mirate a sostegno del miglioramento del processo decisionale, dei livelli di conformità e, non da ultimo, degli esiti dei pazienti.
Accesso configurabile basato su ruoli
ICCA supporta l'accesso basato su ruoli e può essere configurato in base alle esigenze specifiche della struttura, favorendo un accesso ai dati ottimizzato e una migliore gestione delle responsabilità nei reparti ad alta criticità. Queste funzionalità combinate non solo ottimizzano l'efficienza del flusso di lavoro ma permettono anche alle organizzazioni sanitarie di sviluppare soluzioni cliniche mirate a sostegno del miglioramento del processo decisionale, dei livelli di conformità e, non da ultimo, degli esiti dei pazienti.
* L'integrazione dei dati richiede la presenza di una piattaforma di acquisizione dei dati quale Philips Patient Information Center iX (PIC iX) e/o *Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP).
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.