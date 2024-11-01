IntelliSpace Portal 7.0

Integrazione perfetta per migliorare la cura dei pazienti

Nell’ottica di una collaborazione tra specialisti, è possibile integrare i sistemi interventistici Philips Allura in modo da poter selezionare automaticamente e avviare strumenti di analisi avanzata prima dell'intervento, anche al di fuori della sala di lettura. La condivisione di immagini e le sessioni di post-elaborazione sono facili da iniziare e, con l'opzione Web Collaboration², è possibile la condivisione da applicazioni mediante i browser più diffusi.