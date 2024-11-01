IntelliSpace Portal 7.0 riunisce, in un'unica soluzione, immagini di alta qualità, strumenti di analisi avanzata e strumenti per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. Per rispondere alle domande rapidamente, è possibile ottenere una visione unificata delle condizioni del paziente in un'unica schermata.
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Oggi i principali ospedali impiegano diverse modalità diagnostiche e input su reti complesse ad ampia distribuzione. IntelliSpace Portal risolve diverse esigenze a livello di tempistiche e risorse con una piattaforma completa che offre la capacità di visualizzare, supportare la diagnosi e comunicare tra domini clinici e modalità¹, rapidamente e con una soluzione per un flusso di lavoro ottimale.
Molte domande, ma un solo paziente
Oggi i principali ospedali impiegano diverse modalità diagnostiche e input su reti complesse ad ampia distribuzione. IntelliSpace Portal risolve diverse esigenze a livello di tempistiche e risorse con una piattaforma completa che offre la capacità di visualizzare, supportare la diagnosi e comunicare tra domini clinici e modalità¹, rapidamente e con una soluzione per un flusso di lavoro ottimale.
Molte domande, ma un solo paziente
Oggi i principali ospedali impiegano diverse modalità diagnostiche e input su reti complesse ad ampia distribuzione. IntelliSpace Portal risolve diverse esigenze a livello di tempistiche e risorse con una piattaforma completa che offre la capacità di visualizzare, supportare la diagnosi e comunicare tra domini clinici e modalità¹, rapidamente e con una soluzione per un flusso di lavoro ottimale.
Molti domini clinici, un solo standar... || KBA1
Molti domini clinici, un solo standard per la diagnosi
Le applicazioni IntelliSpace Portal 7.0 sono progettate in base alle diverse discipline di cura. Il nostro portafoglio si evolve continuamente sia in termini di ampiezza che di profondità. Ad esempio, nuove applicazioni offrono maggiori funzionalità cliniche per il controllo e il monitoraggio delle patologie polmonari. Contemporaneamente, avanzamenti delle applicazioni esistenti forniscono informazioni preziose in tempi sempre più rapidi.
Molti domini clinici, un solo standard per la diagnosi
Le applicazioni IntelliSpace Portal 7.0 sono progettate in base alle diverse discipline di cura. Il nostro portafoglio si evolve continuamente sia in termini di ampiezza che di profondità. Ad esempio, nuove applicazioni offrono maggiori funzionalità cliniche per il controllo e il monitoraggio delle patologie polmonari. Contemporaneamente, avanzamenti delle applicazioni esistenti forniscono informazioni preziose in tempi sempre più rapidi.
Molti domini clinici, un solo standard per la diagnosi
Le applicazioni IntelliSpace Portal 7.0 sono progettate in base alle diverse discipline di cura. Il nostro portafoglio si evolve continuamente sia in termini di ampiezza che di profondità. Ad esempio, nuove applicazioni offrono maggiori funzionalità cliniche per il controllo e il monitoraggio delle patologie polmonari. Contemporaneamente, avanzamenti delle applicazioni esistenti forniscono informazioni preziose in tempi sempre più rapidi.
Molte modalità, una piattaforma integ... || KBA1
Molte modalità, una piattaforma integrata
Un unico strumento di visualizzazione, facile da usare, consente di riesaminare e analizzare le immagini ottenute con modalità diagnostiche differenti. Vari strumenti 3D permettono di ottenere un quadro completo del paziente, per quantificare e
valutare meglio di stati patologici, includendo dati TC, RM, MI, ecografici, iXR, DXR, ecc. provenienti anche da sistemi di altri fornitori.
Molte modalità, una piattaforma integrata
Un unico strumento di visualizzazione, facile da usare, consente di riesaminare e analizzare le immagini ottenute con modalità diagnostiche differenti. Vari strumenti 3D permettono di ottenere un quadro completo del paziente, per quantificare e
valutare meglio di stati patologici, includendo dati TC, RM, MI, ecografici, iXR, DXR, ecc. provenienti anche da sistemi di altri fornitori.
Molte modalità, una piattaforma integrata
Un unico strumento di visualizzazione, facile da usare, consente di riesaminare e analizzare le immagini ottenute con modalità diagnostiche differenti. Vari strumenti 3D permettono di ottenere un quadro completo del paziente, per quantificare e
valutare meglio di stati patologici, includendo dati TC, RM, MI, ecografici, iXR, DXR, ecc. provenienti anche da sistemi di altri fornitori.
Cosa si potrebbe fare con
un'ora in p... || KBA1
Cosa si potrebbe fare con
un'ora in più al giorno?
IntelliSpace Portal 7.0 consente di automatizzare diverse elaborazioni delle immagini e attività manuali che solitamente costituiscono un rallentamento e una minore efficienza nella diagnosi. Ad esempio, permette di recuperare preventivamente gli studi precedenti per confrontarli rapidamente con l'attuale e, grazie all'elaborazione zero-click, potrà essere già pre-elaborato e pronto alla diagnosi anche prima di aprirlo. , La formazione clinica KnowledgeScape fornisce sul campo le istruzioni necessarie per le principali applicazioni.
Cosa si potrebbe fare con
un'ora in più al giorno?
IntelliSpace Portal 7.0 consente di automatizzare diverse elaborazioni delle immagini e attività manuali che solitamente costituiscono un rallentamento e una minore efficienza nella diagnosi. Ad esempio, permette di recuperare preventivamente gli studi precedenti per confrontarli rapidamente con l'attuale e, grazie all'elaborazione zero-click, potrà essere già pre-elaborato e pronto alla diagnosi anche prima di aprirlo. , La formazione clinica KnowledgeScape fornisce sul campo le istruzioni necessarie per le principali applicazioni.
Cosa si potrebbe fare con
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IntelliSpace Portal 7.0 consente di automatizzare diverse elaborazioni delle immagini e attività manuali che solitamente costituiscono un rallentamento e una minore efficienza nella diagnosi. Ad esempio, permette di recuperare preventivamente gli studi precedenti per confrontarli rapidamente con l'attuale e, grazie all'elaborazione zero-click, potrà essere già pre-elaborato e pronto alla diagnosi anche prima di aprirlo. , La formazione clinica KnowledgeScape fornisce sul campo le istruzioni necessarie per le principali applicazioni.
Lavorare di concerto tramite la rete ... || KBA1
Lavorare di concerto tramite la rete ospedaliera
IntelliSpace Portal 7.0 si integra con i sistemi informativi esistenti e aiuta gli ospedali a sfruttare appieno tutte le potenzialità della visualizzazione avanzata. Poiché si tratta di una soluzione thin-cient basata su server, è facile da usare, gestire e aggiornare. Tutti lavorano con la stessa versione software e tutte le applicazioni e le licenze vengono gestite all'interno di un'unica soluzione.
Lavorare di concerto tramite la rete ospedaliera
IntelliSpace Portal 7.0 si integra con i sistemi informativi esistenti e aiuta gli ospedali a sfruttare appieno tutte le potenzialità della visualizzazione avanzata. Poiché si tratta di una soluzione thin-cient basata su server, è facile da usare, gestire e aggiornare. Tutti lavorano con la stessa versione software e tutte le applicazioni e le licenze vengono gestite all'interno di un'unica soluzione.
Lavorare di concerto tramite la rete ospedaliera
IntelliSpace Portal 7.0 si integra con i sistemi informativi esistenti e aiuta gli ospedali a sfruttare appieno tutte le potenzialità della visualizzazione avanzata. Poiché si tratta di una soluzione thin-cient basata su server, è facile da usare, gestire e aggiornare. Tutti lavorano con la stessa versione software e tutte le applicazioni e le licenze vengono gestite all'interno di un'unica soluzione.
Una soluzione valida oggi e anche dom... || KBA1
Una soluzione valida oggi e anche domani
Innovazione nella cura con accesso alle applicazioni più recenti, in una soluzione che segue la crescita dell'ospedale. I contratti di assistenza Philips RightFit rendono tutto più semplice, permettendo di rimanere in contatto con un flusso costante di innovazioni per ampliare le capacità cliniche della struttura anno dopo anno e sono corredati da servizi di consulenza per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e servizi di addestramento e formazione clinica.
Una soluzione valida oggi e anche domani
Innovazione nella cura con accesso alle applicazioni più recenti, in una soluzione che segue la crescita dell'ospedale. I contratti di assistenza Philips RightFit rendono tutto più semplice, permettendo di rimanere in contatto con un flusso costante di innovazioni per ampliare le capacità cliniche della struttura anno dopo anno e sono corredati da servizi di consulenza per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e servizi di addestramento e formazione clinica.
Una soluzione valida oggi e anche domani
Innovazione nella cura con accesso alle applicazioni più recenti, in una soluzione che segue la crescita dell'ospedale. I contratti di assistenza Philips RightFit rendono tutto più semplice, permettendo di rimanere in contatto con un flusso costante di innovazioni per ampliare le capacità cliniche della struttura anno dopo anno e sono corredati da servizi di consulenza per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e servizi di addestramento e formazione clinica.
Integrazione perfetta per migliorare ... || KBA1
Integrazione perfetta per migliorare la cura dei pazienti
Nell’ottica di una collaborazione tra specialisti, è possibile integrare i sistemi interventistici Philips Allura in modo da poter selezionare automaticamente e avviare strumenti di analisi avanzata prima dell'intervento, anche al di fuori della sala di lettura. La condivisione di immagini e le sessioni di post-elaborazione sono facili da iniziare e, con l'opzione Web Collaboration², è possibile la condivisione da applicazioni mediante i browser più diffusi.
Integrazione perfetta per migliorare la cura dei pazienti
Nell’ottica di una collaborazione tra specialisti, è possibile integrare i sistemi interventistici Philips Allura in modo da poter selezionare automaticamente e avviare strumenti di analisi avanzata prima dell'intervento, anche al di fuori della sala di lettura. La condivisione di immagini e le sessioni di post-elaborazione sono facili da iniziare e, con l'opzione Web Collaboration², è possibile la condivisione da applicazioni mediante i browser più diffusi.
Integrazione perfetta per migliorare la cura dei pazienti
Nell’ottica di una collaborazione tra specialisti, è possibile integrare i sistemi interventistici Philips Allura in modo da poter selezionare automaticamente e avviare strumenti di analisi avanzata prima dell'intervento, anche al di fuori della sala di lettura. La condivisione di immagini e le sessioni di post-elaborazione sono facili da iniziare e, con l'opzione Web Collaboration², è possibile la condivisione da applicazioni mediante i browser più diffusi.
Accogliamo le richieste delle special... || KBA1
Accogliamo le richieste delle specialità cliniche
La suite di applicazioni cardiovascolari di IntelliSpace Portal 7.0 consente di diagnosticare e tenere sotto controllo le patologie cardiovascolari critiche. La gestione pazienti semplificata, da un'unica postazione, aiuta a ottenere rapidamente i risultati attraverso un'unica area di lavoro, mentre l'integrazione con i sistemi ospedalieri permette di ottenere prestazioni eccezionali. Dalla diagnosi al monitoraggio della terapia e al follow-up, IntelliSpace Portal 7.0 offre una suite completa di strumenti clinici che fanno risparmiare tempo e sono utili per tenere sotto controllo le patologie polmonari: il tutto da un'unica piattaforma avanzata. Può essere avviata direttamente dal sistema PACS³ per usufruire di segmentazione avanzata, quantificazione e altro ancora, al fine di aumentare l'affidabilità diagnostica e intensificare la collaborazione clinica.
Accogliamo le richieste delle specialità cliniche
La suite di applicazioni cardiovascolari di IntelliSpace Portal 7.0 consente di diagnosticare e tenere sotto controllo le patologie cardiovascolari critiche. La gestione pazienti semplificata, da un'unica postazione, aiuta a ottenere rapidamente i risultati attraverso un'unica area di lavoro, mentre l'integrazione con i sistemi ospedalieri permette di ottenere prestazioni eccezionali. Dalla diagnosi al monitoraggio della terapia e al follow-up, IntelliSpace Portal 7.0 offre una suite completa di strumenti clinici che fanno risparmiare tempo e sono utili per tenere sotto controllo le patologie polmonari: il tutto da un'unica piattaforma avanzata. Può essere avviata direttamente dal sistema PACS³ per usufruire di segmentazione avanzata, quantificazione e altro ancora, al fine di aumentare l'affidabilità diagnostica e intensificare la collaborazione clinica.
Accogliamo le richieste delle specialità cliniche
La suite di applicazioni cardiovascolari di IntelliSpace Portal 7.0 consente di diagnosticare e tenere sotto controllo le patologie cardiovascolari critiche. La gestione pazienti semplificata, da un'unica postazione, aiuta a ottenere rapidamente i risultati attraverso un'unica area di lavoro, mentre l'integrazione con i sistemi ospedalieri permette di ottenere prestazioni eccezionali. Dalla diagnosi al monitoraggio della terapia e al follow-up, IntelliSpace Portal 7.0 offre una suite completa di strumenti clinici che fanno risparmiare tempo e sono utili per tenere sotto controllo le patologie polmonari: il tutto da un'unica piattaforma avanzata. Può essere avviata direttamente dal sistema PACS³ per usufruire di segmentazione avanzata, quantificazione e altro ancora, al fine di aumentare l'affidabilità diagnostica e intensificare la collaborazione clinica.
Oggi i principali ospedali impiegano diverse modalità diagnostiche e input su reti complesse ad ampia distribuzione. IntelliSpace Portal risolve diverse esigenze a livello di tempistiche e risorse con una piattaforma completa che offre la capacità di visualizzare, supportare la diagnosi e comunicare tra domini clinici e modalità¹, rapidamente e con una soluzione per un flusso di lavoro ottimale.
Molte domande, ma un solo paziente
Oggi i principali ospedali impiegano diverse modalità diagnostiche e input su reti complesse ad ampia distribuzione. IntelliSpace Portal risolve diverse esigenze a livello di tempistiche e risorse con una piattaforma completa che offre la capacità di visualizzare, supportare la diagnosi e comunicare tra domini clinici e modalità¹, rapidamente e con una soluzione per un flusso di lavoro ottimale.
Molte domande, ma un solo paziente
Oggi i principali ospedali impiegano diverse modalità diagnostiche e input su reti complesse ad ampia distribuzione. IntelliSpace Portal risolve diverse esigenze a livello di tempistiche e risorse con una piattaforma completa che offre la capacità di visualizzare, supportare la diagnosi e comunicare tra domini clinici e modalità¹, rapidamente e con una soluzione per un flusso di lavoro ottimale.
Molti domini clinici, un solo standar... || KBA1
Molti domini clinici, un solo standard per la diagnosi
Le applicazioni IntelliSpace Portal 7.0 sono progettate in base alle diverse discipline di cura. Il nostro portafoglio si evolve continuamente sia in termini di ampiezza che di profondità. Ad esempio, nuove applicazioni offrono maggiori funzionalità cliniche per il controllo e il monitoraggio delle patologie polmonari. Contemporaneamente, avanzamenti delle applicazioni esistenti forniscono informazioni preziose in tempi sempre più rapidi.
Molti domini clinici, un solo standard per la diagnosi
Le applicazioni IntelliSpace Portal 7.0 sono progettate in base alle diverse discipline di cura. Il nostro portafoglio si evolve continuamente sia in termini di ampiezza che di profondità. Ad esempio, nuove applicazioni offrono maggiori funzionalità cliniche per il controllo e il monitoraggio delle patologie polmonari. Contemporaneamente, avanzamenti delle applicazioni esistenti forniscono informazioni preziose in tempi sempre più rapidi.
Molti domini clinici, un solo standard per la diagnosi
Le applicazioni IntelliSpace Portal 7.0 sono progettate in base alle diverse discipline di cura. Il nostro portafoglio si evolve continuamente sia in termini di ampiezza che di profondità. Ad esempio, nuove applicazioni offrono maggiori funzionalità cliniche per il controllo e il monitoraggio delle patologie polmonari. Contemporaneamente, avanzamenti delle applicazioni esistenti forniscono informazioni preziose in tempi sempre più rapidi.
Molte modalità, una piattaforma integ... || KBA1
Molte modalità, una piattaforma integrata
Un unico strumento di visualizzazione, facile da usare, consente di riesaminare e analizzare le immagini ottenute con modalità diagnostiche differenti. Vari strumenti 3D permettono di ottenere un quadro completo del paziente, per quantificare e
valutare meglio di stati patologici, includendo dati TC, RM, MI, ecografici, iXR, DXR, ecc. provenienti anche da sistemi di altri fornitori.
Molte modalità, una piattaforma integrata
Un unico strumento di visualizzazione, facile da usare, consente di riesaminare e analizzare le immagini ottenute con modalità diagnostiche differenti. Vari strumenti 3D permettono di ottenere un quadro completo del paziente, per quantificare e
valutare meglio di stati patologici, includendo dati TC, RM, MI, ecografici, iXR, DXR, ecc. provenienti anche da sistemi di altri fornitori.
Molte modalità, una piattaforma integrata
Un unico strumento di visualizzazione, facile da usare, consente di riesaminare e analizzare le immagini ottenute con modalità diagnostiche differenti. Vari strumenti 3D permettono di ottenere un quadro completo del paziente, per quantificare e
valutare meglio di stati patologici, includendo dati TC, RM, MI, ecografici, iXR, DXR, ecc. provenienti anche da sistemi di altri fornitori.
Cosa si potrebbe fare con
un'ora in p... || KBA1
Cosa si potrebbe fare con
un'ora in più al giorno?
IntelliSpace Portal 7.0 consente di automatizzare diverse elaborazioni delle immagini e attività manuali che solitamente costituiscono un rallentamento e una minore efficienza nella diagnosi. Ad esempio, permette di recuperare preventivamente gli studi precedenti per confrontarli rapidamente con l'attuale e, grazie all'elaborazione zero-click, potrà essere già pre-elaborato e pronto alla diagnosi anche prima di aprirlo. , La formazione clinica KnowledgeScape fornisce sul campo le istruzioni necessarie per le principali applicazioni.
Cosa si potrebbe fare con
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IntelliSpace Portal 7.0 consente di automatizzare diverse elaborazioni delle immagini e attività manuali che solitamente costituiscono un rallentamento e una minore efficienza nella diagnosi. Ad esempio, permette di recuperare preventivamente gli studi precedenti per confrontarli rapidamente con l'attuale e, grazie all'elaborazione zero-click, potrà essere già pre-elaborato e pronto alla diagnosi anche prima di aprirlo. , La formazione clinica KnowledgeScape fornisce sul campo le istruzioni necessarie per le principali applicazioni.
Cosa si potrebbe fare con
un'ora in più al giorno?
IntelliSpace Portal 7.0 consente di automatizzare diverse elaborazioni delle immagini e attività manuali che solitamente costituiscono un rallentamento e una minore efficienza nella diagnosi. Ad esempio, permette di recuperare preventivamente gli studi precedenti per confrontarli rapidamente con l'attuale e, grazie all'elaborazione zero-click, potrà essere già pre-elaborato e pronto alla diagnosi anche prima di aprirlo. , La formazione clinica KnowledgeScape fornisce sul campo le istruzioni necessarie per le principali applicazioni.
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Lavorare di concerto tramite la rete ospedaliera
IntelliSpace Portal 7.0 si integra con i sistemi informativi esistenti e aiuta gli ospedali a sfruttare appieno tutte le potenzialità della visualizzazione avanzata. Poiché si tratta di una soluzione thin-cient basata su server, è facile da usare, gestire e aggiornare. Tutti lavorano con la stessa versione software e tutte le applicazioni e le licenze vengono gestite all'interno di un'unica soluzione.
Lavorare di concerto tramite la rete ospedaliera
IntelliSpace Portal 7.0 si integra con i sistemi informativi esistenti e aiuta gli ospedali a sfruttare appieno tutte le potenzialità della visualizzazione avanzata. Poiché si tratta di una soluzione thin-cient basata su server, è facile da usare, gestire e aggiornare. Tutti lavorano con la stessa versione software e tutte le applicazioni e le licenze vengono gestite all'interno di un'unica soluzione.
Lavorare di concerto tramite la rete ospedaliera
IntelliSpace Portal 7.0 si integra con i sistemi informativi esistenti e aiuta gli ospedali a sfruttare appieno tutte le potenzialità della visualizzazione avanzata. Poiché si tratta di una soluzione thin-cient basata su server, è facile da usare, gestire e aggiornare. Tutti lavorano con la stessa versione software e tutte le applicazioni e le licenze vengono gestite all'interno di un'unica soluzione.
Una soluzione valida oggi e anche dom... || KBA1
Una soluzione valida oggi e anche domani
Innovazione nella cura con accesso alle applicazioni più recenti, in una soluzione che segue la crescita dell'ospedale. I contratti di assistenza Philips RightFit rendono tutto più semplice, permettendo di rimanere in contatto con un flusso costante di innovazioni per ampliare le capacità cliniche della struttura anno dopo anno e sono corredati da servizi di consulenza per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e servizi di addestramento e formazione clinica.
Una soluzione valida oggi e anche domani
Innovazione nella cura con accesso alle applicazioni più recenti, in una soluzione che segue la crescita dell'ospedale. I contratti di assistenza Philips RightFit rendono tutto più semplice, permettendo di rimanere in contatto con un flusso costante di innovazioni per ampliare le capacità cliniche della struttura anno dopo anno e sono corredati da servizi di consulenza per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e servizi di addestramento e formazione clinica.
Una soluzione valida oggi e anche domani
Innovazione nella cura con accesso alle applicazioni più recenti, in una soluzione che segue la crescita dell'ospedale. I contratti di assistenza Philips RightFit rendono tutto più semplice, permettendo di rimanere in contatto con un flusso costante di innovazioni per ampliare le capacità cliniche della struttura anno dopo anno e sono corredati da servizi di consulenza per l'ottimizzazione del flusso di lavoro e servizi di addestramento e formazione clinica.
Integrazione perfetta per migliorare ... || KBA1
Integrazione perfetta per migliorare la cura dei pazienti
Nell’ottica di una collaborazione tra specialisti, è possibile integrare i sistemi interventistici Philips Allura in modo da poter selezionare automaticamente e avviare strumenti di analisi avanzata prima dell'intervento, anche al di fuori della sala di lettura. La condivisione di immagini e le sessioni di post-elaborazione sono facili da iniziare e, con l'opzione Web Collaboration², è possibile la condivisione da applicazioni mediante i browser più diffusi.
Integrazione perfetta per migliorare la cura dei pazienti
Nell’ottica di una collaborazione tra specialisti, è possibile integrare i sistemi interventistici Philips Allura in modo da poter selezionare automaticamente e avviare strumenti di analisi avanzata prima dell'intervento, anche al di fuori della sala di lettura. La condivisione di immagini e le sessioni di post-elaborazione sono facili da iniziare e, con l'opzione Web Collaboration², è possibile la condivisione da applicazioni mediante i browser più diffusi.
Integrazione perfetta per migliorare la cura dei pazienti
Nell’ottica di una collaborazione tra specialisti, è possibile integrare i sistemi interventistici Philips Allura in modo da poter selezionare automaticamente e avviare strumenti di analisi avanzata prima dell'intervento, anche al di fuori della sala di lettura. La condivisione di immagini e le sessioni di post-elaborazione sono facili da iniziare e, con l'opzione Web Collaboration², è possibile la condivisione da applicazioni mediante i browser più diffusi.
Accogliamo le richieste delle special... || KBA1
Accogliamo le richieste delle specialità cliniche
La suite di applicazioni cardiovascolari di IntelliSpace Portal 7.0 consente di diagnosticare e tenere sotto controllo le patologie cardiovascolari critiche. La gestione pazienti semplificata, da un'unica postazione, aiuta a ottenere rapidamente i risultati attraverso un'unica area di lavoro, mentre l'integrazione con i sistemi ospedalieri permette di ottenere prestazioni eccezionali. Dalla diagnosi al monitoraggio della terapia e al follow-up, IntelliSpace Portal 7.0 offre una suite completa di strumenti clinici che fanno risparmiare tempo e sono utili per tenere sotto controllo le patologie polmonari: il tutto da un'unica piattaforma avanzata. Può essere avviata direttamente dal sistema PACS³ per usufruire di segmentazione avanzata, quantificazione e altro ancora, al fine di aumentare l'affidabilità diagnostica e intensificare la collaborazione clinica.
Accogliamo le richieste delle specialità cliniche
La suite di applicazioni cardiovascolari di IntelliSpace Portal 7.0 consente di diagnosticare e tenere sotto controllo le patologie cardiovascolari critiche. La gestione pazienti semplificata, da un'unica postazione, aiuta a ottenere rapidamente i risultati attraverso un'unica area di lavoro, mentre l'integrazione con i sistemi ospedalieri permette di ottenere prestazioni eccezionali. Dalla diagnosi al monitoraggio della terapia e al follow-up, IntelliSpace Portal 7.0 offre una suite completa di strumenti clinici che fanno risparmiare tempo e sono utili per tenere sotto controllo le patologie polmonari: il tutto da un'unica piattaforma avanzata. Può essere avviata direttamente dal sistema PACS³ per usufruire di segmentazione avanzata, quantificazione e altro ancora, al fine di aumentare l'affidabilità diagnostica e intensificare la collaborazione clinica.
Accogliamo le richieste delle specialità cliniche
La suite di applicazioni cardiovascolari di IntelliSpace Portal 7.0 consente di diagnosticare e tenere sotto controllo le patologie cardiovascolari critiche. La gestione pazienti semplificata, da un'unica postazione, aiuta a ottenere rapidamente i risultati attraverso un'unica area di lavoro, mentre l'integrazione con i sistemi ospedalieri permette di ottenere prestazioni eccezionali. Dalla diagnosi al monitoraggio della terapia e al follow-up, IntelliSpace Portal 7.0 offre una suite completa di strumenti clinici che fanno risparmiare tempo e sono utili per tenere sotto controllo le patologie polmonari: il tutto da un'unica piattaforma avanzata. Può essere avviata direttamente dal sistema PACS³ per usufruire di segmentazione avanzata, quantificazione e altro ancora, al fine di aumentare l'affidabilità diagnostica e intensificare la collaborazione clinica.
Specifiche Tecniche
Interoperabilità
Interoperabilità
Compatibilità HL7
Aggiornamento dei dati anagrafici dai sistemi RIS/EMR; informazioni di contesto paziente complete, recupero preventivo delle immagini in base alle richieste programmate, esportazione di report dei reperti clinici in sistemi di terze parti
Compatibilità DICOM
Recupero preventivo automatico (query DICOM) dai sistemi PACS/VNA in base agli studi programmati, trasferimento rapido tramite WADO-RS
Supporto di sistemi di diversi produttori
Supporto delle modalità di diversi fornitori e integrazione con sistemi IT di altri produttori
PACS e VNA
Integrazione con sistemi PACS e VNA basata su DICOM per il recupero preventivo delle immagini, avvio di IntelliSpace Portal dal portale EMR/PACS/VNA
Virtualizzazione
Il supporto della virtualizzazione per il lato server e client permette ai clienti di integrare la soluzione IntelliSpace Portal nella propria infrastruttura IT (non è necessario hardware aggiuntivo)
Opzioni Enterprise
Opzioni Enterprise
Scalabilità (multiutente)
La soluzione può essere scalata fino ad un numero molto grande di utenti per soddisfare le esigenze dei sistemi IDN e delle implementazioni a livello enterprise
Scalabilità (multisito)
Soluzione concepita per il supporto di modelli centralizzati, distribuiti e ibridi, in base alla larghezza di banda tra i siti con uno schema di licenze condiviso e accesso globale alla lista di lavoro in tutta l'azienda
Affidabilità e tempi di operatività
L'architettura del sistema supporta elevati livelli di disponibilità grazie al failover automatico fra server che offre tempi di operatività elevati in tutta l'azienda
Interoperabilità
Interoperabilità
Compatibilità HL7
Aggiornamento dei dati anagrafici dai sistemi RIS/EMR; informazioni di contesto paziente complete, recupero preventivo delle immagini in base alle richieste programmate, esportazione di report dei reperti clinici in sistemi di terze parti
Compatibilità DICOM
Recupero preventivo automatico (query DICOM) dai sistemi PACS/VNA in base agli studi programmati, trasferimento rapido tramite WADO-RS
Opzioni Enterprise
Opzioni Enterprise
Scalabilità (multiutente)
La soluzione può essere scalata fino ad un numero molto grande di utenti per soddisfare le esigenze dei sistemi IDN e delle implementazioni a livello enterprise
Scalabilità (multisito)
Soluzione concepita per il supporto di modelli centralizzati, distribuiti e ibridi, in base alla larghezza di banda tra i siti con uno schema di licenze condiviso e accesso globale alla lista di lavoro in tutta l'azienda
Aggiornamento dei dati anagrafici dai sistemi RIS/EMR; informazioni di contesto paziente complete, recupero preventivo delle immagini in base alle richieste programmate, esportazione di report dei reperti clinici in sistemi di terze parti
Compatibilità DICOM
Recupero preventivo automatico (query DICOM) dai sistemi PACS/VNA in base agli studi programmati, trasferimento rapido tramite WADO-RS
Supporto di sistemi di diversi produttori
Supporto delle modalità di diversi fornitori e integrazione con sistemi IT di altri produttori
PACS e VNA
Integrazione con sistemi PACS e VNA basata su DICOM per il recupero preventivo delle immagini, avvio di IntelliSpace Portal dal portale EMR/PACS/VNA
Virtualizzazione
Il supporto della virtualizzazione per il lato server e client permette ai clienti di integrare la soluzione IntelliSpace Portal nella propria infrastruttura IT (non è necessario hardware aggiuntivo)
Opzioni Enterprise
Opzioni Enterprise
Scalabilità (multiutente)
La soluzione può essere scalata fino ad un numero molto grande di utenti per soddisfare le esigenze dei sistemi IDN e delle implementazioni a livello enterprise
Scalabilità (multisito)
Soluzione concepita per il supporto di modelli centralizzati, distribuiti e ibridi, in base alla larghezza di banda tra i siti con uno schema di licenze condiviso e accesso globale alla lista di lavoro in tutta l'azienda
Affidabilità e tempi di operatività
L'architettura del sistema supporta elevati livelli di disponibilità grazie al failover automatico fra server che offre tempi di operatività elevati in tutta l'azienda
* Funzionalità per coronaropatia non disponibile per la vendita negli USA.
** Corridor4DM è un marchio registrato di Invia, LLC.
*** Non disponibile per la vendita negli USA.
**** Disponibile esclusivamente per la vendita negli USA.
¹ Contattare l'ufficio vendite Philips di zona per informazioni dettagliate sulla copertura di dispositivi di più fornitori.
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.