Indicazioni visive chiare mettono in evidenza le variazioni

Semplicità vuol dire cogliere più informazioni con un solo colpo d'occhio. I trend con orizzonte di riferimento forniscono informazioni visive praticamente istantanee sul rapporto tra le misurazioni di un paziente e determinati valori di base o di riferimento, oltre che sull'evoluzione di tali misurazioni. Fanno risparmiare il tempo necessario a confrontare le misurazioni correnti con quelle precedenti nella documentazione del paziente e offrono indicazioni visive che mettono in evidenza le variazioni non appena si verificano.