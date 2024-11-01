Lo schermo suddiviso in due in orizzontale mostra le misurazioni dei trend con orizzonte di riferimento sotto le forme d'onda in tempo reale per presentare informazioni utili nel processo decisionale clinico. I trend con orizzonte di riferimento sono incorporati in ogni monitor paziente Philips IntelliVue.
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Opzione di visualizzazione dei trend per individuare immediatamente le deviazioni
I trend con orizzonte di riferimento sono un'opzione di visualizzazione dei trend dei monitor paziente IntelliVue e forniscono una rappresentazione grafica delle variazioni dei parametri vitali che rende evidenti le deviazioni a colpo d'occhio.
Opzione di visualizzazione dei trend per individuare immediatamente le deviazioni
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Opzione di visualizzazione dei trend per individuare immediatamente le deviazioni
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Parametri dei trend con orizzonte di riferimento
Parametri dei trend con orizzonte di riferimento per soddisfare molteplici esigenze cliniche
La barra di deviazione mostra la misurazione corrente rispetto alla linea di base determinata dal medico. La freccia del trend indica la tendenza generale delle misurazioni del paziente negli ultimi due, cinque o dieci minuti. Il trend grafico (opzionale) visualizza i trend negli ultimi 30 minuti-12 ore.
Parametri dei trend con orizzonte di riferimento per soddisfare molteplici esigenze cliniche
La barra di deviazione mostra la misurazione corrente rispetto alla linea di base determinata dal medico. La freccia del trend indica la tendenza generale delle misurazioni del paziente negli ultimi due, cinque o dieci minuti. Il trend grafico (opzionale) visualizza i trend negli ultimi 30 minuti-12 ore.
Parametri dei trend con orizzonte di riferimento per soddisfare molteplici esigenze cliniche
La barra di deviazione mostra la misurazione corrente rispetto alla linea di base determinata dal medico. La freccia del trend indica la tendenza generale delle misurazioni del paziente negli ultimi due, cinque o dieci minuti. Il trend grafico (opzionale) visualizza i trend negli ultimi 30 minuti-12 ore.
Indicazioni visive chiare
Indicazioni visive chiare mettono in evidenza le variazioni
Semplicità vuol dire cogliere più informazioni con un solo colpo d'occhio. I trend con orizzonte di riferimento forniscono informazioni visive praticamente istantanee sul rapporto tra le misurazioni di un paziente e determinati valori di base o di riferimento, oltre che sull'evoluzione di tali misurazioni. Fanno risparmiare il tempo necessario a confrontare le misurazioni correnti con quelle precedenti nella documentazione del paziente e offrono indicazioni visive che mettono in evidenza le variazioni non appena si verificano.
Indicazioni visive chiare mettono in evidenza le variazioni
Semplicità vuol dire cogliere più informazioni con un solo colpo d'occhio. I trend con orizzonte di riferimento forniscono informazioni visive praticamente istantanee sul rapporto tra le misurazioni di un paziente e determinati valori di base o di riferimento, oltre che sull'evoluzione di tali misurazioni. Fanno risparmiare il tempo necessario a confrontare le misurazioni correnti con quelle precedenti nella documentazione del paziente e offrono indicazioni visive che mettono in evidenza le variazioni non appena si verificano.
Indicazioni visive chiare mettono in evidenza le variazioni
Semplicità vuol dire cogliere più informazioni con un solo colpo d'occhio. I trend con orizzonte di riferimento forniscono informazioni visive praticamente istantanee sul rapporto tra le misurazioni di un paziente e determinati valori di base o di riferimento, oltre che sull'evoluzione di tali misurazioni. Fanno risparmiare il tempo necessario a confrontare le misurazioni correnti con quelle precedenti nella documentazione del paziente e offrono indicazioni visive che mettono in evidenza le variazioni non appena si verificano.
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Parametri dei trend con orizzonte di riferimento
Parametri dei trend con orizzonte di riferimento per soddisfare molteplici esigenze cliniche
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Indicazioni visive chiare
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