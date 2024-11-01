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Con Live 3D TEE i cardiologi, i cardiochirurghi, gli anestesisti, i cardiologi interventisti e gli ecocardiografisti possono vedere struttura e funzionalità cardiache in tempo reale. Il processo è rapido, riproducibile e quantificabile.
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Struttura e funzionalità
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Visualizzazione
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Visualizzazione completa della valvola
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Live 3D TEE è leader nel settore
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Dati e prospettive
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Maggiore visibilità
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Monitoraggio
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Condivisione di TEE
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Comunicazione avanzata
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Viste ecografiche in tempo reale
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La facilità d'uso migliora la produttività
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Struttura e funzionalità
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Visualizzazione
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Visualizzazione completa della valvola
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Live 3D TEE è leader nel settore
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Dati e prospettive
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Condivisione di TEE
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Viste ecografiche in tempo reale
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La facilità d'uso migliora la produttività
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