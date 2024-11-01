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Live 3D TEE

Imaging a ultrasuoni 3D

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Con Live 3D TEE i cardiologi, i cardiochirurghi, gli anestesisti, i cardiologi interventisti e gli ecocardiografisti possono vedere struttura e funzionalità cardiache in tempo reale. Il processo è rapido, riproducibile e quantificabile.

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Caratteristiche
Struttura e funzionalità || Informazioni fondamentali per

Struttura e funzionalità

Possibilità di vedere struttura e funzionalità cardiache anche in pazienti difficili da sottoporre a imaging.

Struttura e funzionalità

Possibilità di vedere struttura e funzionalità cardiache anche in pazienti difficili da sottoporre a imaging.

Struttura e funzionalità

Possibilità di vedere struttura e funzionalità cardiache anche in pazienti difficili da sottoporre a imaging.
Visualizzazione || Vantaggi per i cardiologi inte

Visualizzazione

Visualizzazione per l'impianto di dispositivi

Visualizzazione

Visualizzazione per l'impianto di dispositivi

Visualizzazione

Visualizzazione per l'impianto di dispositivi
Visualizzazione completa della valvol... || Vantaggi per chirurghi e anest

Visualizzazione completa della valvola

Capacità di vedere la valvola completa da più prospettive a cuore battente.

Visualizzazione completa della valvola

Capacità di vedere la valvola completa da più prospettive a cuore battente.

Visualizzazione completa della valvola

Capacità di vedere la valvola completa da più prospettive a cuore battente.
Live 3D TEE è leader nel settore || Leader per la formazione su Li

Live 3D TEE è leader nel settore

Philips xMATRIX Live 3D TEE è stato immesso sul mercato nel 2007; da allora Live 3D TEE si è dimostrato clinicamente valido in più di un milione di esami e procedure.

Live 3D TEE è leader nel settore

Philips xMATRIX Live 3D TEE è stato immesso sul mercato nel 2007; da allora Live 3D TEE si è dimostrato clinicamente valido in più di un milione di esami e procedure.

Live 3D TEE è leader nel settore

Philips xMATRIX Live 3D TEE è stato immesso sul mercato nel 2007; da allora Live 3D TEE si è dimostrato clinicamente valido in più di un milione di esami e procedure.
Dati e prospettive || Informazioni fondamentali per

Dati e prospettive

Accesso a dati e prospettive non disponibili per via transtoracica.

Dati e prospettive

Accesso a dati e prospettive non disponibili per via transtoracica.

Dati e prospettive

Accesso a dati e prospettive non disponibili per via transtoracica.
Maggiore visibilità || Vantaggi per i cardiologi inte

Maggiore visibilità

Maggiore visibilità durante le procedure guidate

Maggiore visibilità

Maggiore visibilità durante le procedure guidate

Maggiore visibilità

Maggiore visibilità durante le procedure guidate
Monitoraggio || Vantaggi per chirurghi e anest

Monitoraggio

Monitoraggio prima, durante e dopo l'intervento chirurgico.

Monitoraggio

Monitoraggio prima, durante e dopo l'intervento chirurgico.

Monitoraggio

Monitoraggio prima, durante e dopo l'intervento chirurgico.
Condivisione di TEE || Leader per la formazione su Li

Condivisione di TEE

Philips offre una scelta di sistemi ecografici Live 3D TEE, anche trasportabili

Condivisione di TEE

Philips offre una scelta di sistemi ecografici Live 3D TEE, anche trasportabili

Condivisione di TEE

Philips offre una scelta di sistemi ecografici Live 3D TEE, anche trasportabili
Comunicazione avanzata || Informazioni fondamentali per

Comunicazione avanzata

Comunicazione avanzata con chirurghi, pazienti e familiari.

Comunicazione avanzata

Comunicazione avanzata con chirurghi, pazienti e familiari.

Comunicazione avanzata

Comunicazione avanzata con chirurghi, pazienti e familiari.
Viste ecografiche in tempo reale || Vantaggi per i cardiologi inte

Viste ecografiche in tempo reale

Capacità di ottenere viste ecografiche in tempo reale durante le visite di controllo per valutare con chiarezza le riparazioni e i risultati.

Viste ecografiche in tempo reale

Capacità di ottenere viste ecografiche in tempo reale durante le visite di controllo per valutare con chiarezza le riparazioni e i risultati.

Viste ecografiche in tempo reale

Capacità di ottenere viste ecografiche in tempo reale durante le visite di controllo per valutare con chiarezza le riparazioni e i risultati.
La facilità d'uso migliora la produtt... || Vantaggi per chirurghi e anest

La facilità d'uso migliora la produttività

Semplice quantificazione della valvola mitralica con dati oggettivi.

La facilità d'uso migliora la produttività

Semplice quantificazione della valvola mitralica con dati oggettivi.

La facilità d'uso migliora la produttività

Semplice quantificazione della valvola mitralica con dati oggettivi.
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  • Visualizzazione || Vantaggi per i cardiologi inte
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Struttura e funzionalità || Informazioni fondamentali per

Struttura e funzionalità

Possibilità di vedere struttura e funzionalità cardiache anche in pazienti difficili da sottoporre a imaging.

Struttura e funzionalità

Possibilità di vedere struttura e funzionalità cardiache anche in pazienti difficili da sottoporre a imaging.

Struttura e funzionalità

Possibilità di vedere struttura e funzionalità cardiache anche in pazienti difficili da sottoporre a imaging.
Visualizzazione || Vantaggi per i cardiologi inte

Visualizzazione

Visualizzazione per l'impianto di dispositivi

Visualizzazione

Visualizzazione per l'impianto di dispositivi

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Visualizzazione completa della valvol... || Vantaggi per chirurghi e anest

Visualizzazione completa della valvola

Capacità di vedere la valvola completa da più prospettive a cuore battente.

Visualizzazione completa della valvola

Capacità di vedere la valvola completa da più prospettive a cuore battente.

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Capacità di vedere la valvola completa da più prospettive a cuore battente.
Live 3D TEE è leader nel settore || Leader per la formazione su Li

Live 3D TEE è leader nel settore

Philips xMATRIX Live 3D TEE è stato immesso sul mercato nel 2007; da allora Live 3D TEE si è dimostrato clinicamente valido in più di un milione di esami e procedure.

Live 3D TEE è leader nel settore

Philips xMATRIX Live 3D TEE è stato immesso sul mercato nel 2007; da allora Live 3D TEE si è dimostrato clinicamente valido in più di un milione di esami e procedure.

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Dati e prospettive

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Maggiore visibilità

Maggiore visibilità durante le procedure guidate

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Monitoraggio

Monitoraggio prima, durante e dopo l'intervento chirurgico.

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Philips offre una scelta di sistemi ecografici Live 3D TEE, anche trasportabili

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Comunicazione avanzata

Comunicazione avanzata con chirurghi, pazienti e familiari.

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Viste ecografiche in tempo reale

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La facilità d'uso migliora la produttività

Semplice quantificazione della valvola mitralica con dati oggettivi.

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