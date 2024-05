Clinical Repository

Centralizza il tuo archivio di immagini aziendali in un unico archivio consolidato e sicuro. Gestisci il ciclo di vita delle informazioni per contenere i costi e fornire al contempo un accesso unificato alle immagini e ai dati storici necessari per garantire un'assistenza ottimale. Philips Clinical Repository consente l'accesso a dati strutturati e non strutturati, l'aggiunta di Tag ai metadati per consentire ricerche anche tra i dati non strutturati ed inserirli in un contesto clinico appropriato, nonché la scalabilità necessaria per le installazioni in contesti multi sito.

