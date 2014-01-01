dStream Sentinelle Breast è una bobina per mammella digitale dedicata da 16 canali con accesso aperto ed elementi di imaging adattivo, che può essere regolata in base alle dimensioni del seno della paziente. Il design ergonomico consente di migliorare il comfort della paziente. La bobina è progettata per offrire prestazioni elevate in termini di copertura, risoluzione delle immagini e velocità di imaging per studi sulla mammella diagnostici e interventistici, consentendo l'accesso a tutti e 4 i quadranti della mammella. La bobina è in grado di eseguire esami di imaging diagnostici unilaterali e bilaterali e biopsie.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.