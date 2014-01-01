Multi Nuclei MR Integrazione perfetta di più nuclei

Amplia le capacità di scansione con una soluzione di imaging e spettroscopia multinucleo completamente integrata per esplorare nuovi percorsi clinici senza sacrificare il flusso di lavoro di imaging clinico o il comfort del paziente nel tunnel. L'imaging e la spettroscopia multinucleo (MN) in genere implicano una versione software diversa, interfacce utente complesse e una bobina dedicata, e i tempi di scansione tendono a essere lunghi, il che può compromettere la produttività dell'imaging. Per aumentare le conoscenze cliniche in quest'area promettente, Philips ha reso l'imaging e la spettroscopia multinucleo parte integrante del flusso di lavoro clinico quotidiano. L'aggiunta della soluzione multinucleo al sistema RM 3.0T consente la ricerca in altri nuclei di informazioni metaboliche e funzionali. Consente di eseguire studi di imaging clinico, spettroscopia e ricerca di sei nuclei diversi (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*). In breve, la nostra soluzione multinucleo può essere usata in tutte le anatomie.