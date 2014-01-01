Termini di ricerca

Integrazione perfetta di più nuclei

Amplia le capacità di scansione con una soluzione di imaging e spettroscopia multinucleo completamente integrata per esplorare nuovi percorsi clinici senza sacrificare il flusso di lavoro di imaging clinico o il comfort del paziente nel tunnel. L'imaging e la spettroscopia multinucleo (MN) in genere implicano una versione software diversa, interfacce utente complesse e una bobina dedicata, e i tempi di scansione tendono a essere lunghi, il che può compromettere la produttività dell'imaging. Per aumentare le conoscenze cliniche in quest'area promettente, Philips ha reso l'imaging e la spettroscopia multinucleo parte integrante del flusso di lavoro clinico quotidiano. L'aggiunta della soluzione multinucleo al sistema RM 3.0T consente la ricerca in altri nuclei di informazioni metaboliche e funzionali. Consente di eseguire studi di imaging clinico, spettroscopia e ricerca di sei nuclei diversi (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*). In breve, la nostra soluzione multinucleo può essere usata in tutte le anatomie.

Flusso di lavoro - imaging protonico
Il flusso di lavoro non è diverso da quello dell'imaging protonico.

Il flusso di lavoro non è diverso da quello dell'imaging protonico.

Abbiamo semplificato le operazioni con un flusso di lavoro integrato senza interruzioni per l'acquisizione delle immagini multinucleo, la spettroscopia, la ricostruzione e la visualizzazione. La ricostruzione e la visualizzazione di immagini o spettri non protonici, nonché il processo di invio dei dati al PACS, sono completamente integrati, pertanto il flusso di lavoro non differisce da quello dell'imaging protonico. La facile esportazione dei dati multinucleo è supportata per Enhanced DICOM, SPAR/SDAT e XML-REC.

Il flusso di lavoro non è diverso da quello dell'imaging protonico.

Il flusso di lavoro non è diverso da quello dell'imaging protonico.
Abbiamo semplificato le operazioni con un flusso di lavoro integrato senza interruzioni per l'acquisizione delle immagini multinucleo, la spettroscopia, la ricostruzione e la visualizzazione. La ricostruzione e la visualizzazione di immagini o spettri non protonici, nonché il processo di invio dei dati al PACS, sono completamente integrati, pertanto il flusso di lavoro non differisce da quello dell'imaging protonico. La facile esportazione dei dati multinucleo è supportata per Enhanced DICOM, SPAR/SDAT e XML-REC.

Il flusso di lavoro non è diverso da quello dell'imaging protonico.

Abbiamo semplificato le operazioni con un flusso di lavoro integrato senza interruzioni per l'acquisizione delle immagini multinucleo, la spettroscopia, la ricostruzione e la visualizzazione. La ricostruzione e la visualizzazione di immagini o spettri non protonici, nonché il processo di invio dei dati al PACS, sono completamente integrati, pertanto il flusso di lavoro non differisce da quello dell'imaging protonico. La facile esportazione dei dati multinucleo è supportata per Enhanced DICOM, SPAR/SDAT e XML-REC.
Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine
Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine

Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine

In aggiunta a un'interfaccia utente di facile utilizzo, le bobine per testa dual-tuned di <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> consentono di eseguire esami dell'encefalo, compresa l'acquisizione di protoni e altri nuclei, senza dover cambiare le bobine. Ciò consente di programmare gli studi multinucleo nell'arco di tempo in cui vengono eseguiti gli esami clinici. Uno studio completo sull'encefalo, inclusi sia l'imaging protonico (1H) sia con sodio (23Na), può essere eseguito in 30 minuti¹, il tutto nell'ambito di un'unica ExamCard, utilizzando la stessa bobina per testa dual-tuned. Un esame dell'encefalo con sodio (23Na) può essere completato in meno di 15 minuti².

Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine

Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine
In aggiunta a un'interfaccia utente di facile utilizzo, le bobine per testa dual-tuned di <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> consentono di eseguire esami dell'encefalo, compresa l'acquisizione di protoni e altri nuclei, senza dover cambiare le bobine. Ciò consente di programmare gli studi multinucleo nell'arco di tempo in cui vengono eseguiti gli esami clinici. Uno studio completo sull'encefalo, inclusi sia l'imaging protonico (1H) sia con sodio (23Na), può essere eseguito in 30 minuti¹, il tutto nell'ambito di un'unica ExamCard, utilizzando la stessa bobina per testa dual-tuned. Un esame dell'encefalo con sodio (23Na) può essere completato in meno di 15 minuti².

Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine

In aggiunta a un'interfaccia utente di facile utilizzo, le bobine per testa dual-tuned di <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> consentono di eseguire esami dell'encefalo, compresa l'acquisizione di protoni e altri nuclei, senza dover cambiare le bobine. Ciò consente di programmare gli studi multinucleo nell'arco di tempo in cui vengono eseguiti gli esami clinici. Uno studio completo sull'encefalo, inclusi sia l'imaging protonico (1H) sia con sodio (23Na), può essere eseguito in 30 minuti¹, il tutto nell'ambito di un'unica ExamCard, utilizzando la stessa bobina per testa dual-tuned. Un esame dell'encefalo con sodio (23Na) può essere completato in meno di 15 minuti².
Miglioramento del SNR - Bobine flex
SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex

SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex

Le bobine di trasmissione-ricezione flex sono disponibili per scansioni di carbonio (13C), fosforo (31P) e sodio (23Na). L'interfaccia ExamCard riconosce immediatamente queste bobine multinucleo. Un esame studiando il sodio del ginocchio (23Na) può durare anche solo 15 minuti³. Per la spettroscopia di fosforo (31P) e carbonio (13C) si possono ottenere SNR migliorato e spettri⁴ semplificati combinando il disaccoppiamento della bobina corpo con le bobine di trasmissione-ricezione di superficie.

SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex

SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex
Le bobine di trasmissione-ricezione flex sono disponibili per scansioni di carbonio (13C), fosforo (31P) e sodio (23Na). L'interfaccia ExamCard riconosce immediatamente queste bobine multinucleo. Un esame studiando il sodio del ginocchio (23Na) può durare anche solo 15 minuti³. Per la spettroscopia di fosforo (31P) e carbonio (13C) si possono ottenere SNR migliorato e spettri⁴ semplificati combinando il disaccoppiamento della bobina corpo con le bobine di trasmissione-ricezione di superficie.

SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex

Le bobine di trasmissione-ricezione flex sono disponibili per scansioni di carbonio (13C), fosforo (31P) e sodio (23Na). L'interfaccia ExamCard riconosce immediatamente queste bobine multinucleo. Un esame studiando il sodio del ginocchio (23Na) può durare anche solo 15 minuti³. Per la spettroscopia di fosforo (31P) e carbonio (13C) si possono ottenere SNR migliorato e spettri⁴ semplificati combinando il disaccoppiamento della bobina corpo con le bobine di trasmissione-ricezione di superficie.
Miglioramento del SNR - Bobine flex
SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex

SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex

Le bobine di trasmissione-ricezione flex sono disponibili per scansioni di carbonio (13C), fosforo (31P) e sodio (23Na). L'interfaccia ExamCard riconosce immediatamente queste bobine multinucleo. Un esame studiando il sodio del ginocchio (23Na) può durare anche solo 15 minuti³. Per la spettroscopia di fosforo (31P) e carbonio (13C) si possono ottenere SNR migliorato e spettri⁴ semplificati combinando il disaccoppiamento della bobina corpo con le bobine di trasmissione-ricezione di superficie.
  • 1 Misurato dall'inizio della prima scansione alla fine dell'ultima ricostruzione. Include 1H (T2w TSE, T2w FLAIR, SSh DWI e T1w FFE 3D pre e post) + 23Na (con una dimensione voxel di 4 mm isotropica).
  • *Attenzione: dispositivo per uso sperimentale per l'imaging con fluoro (19F). Limitato dalla legge federale (o degli Stati Uniti) all'uso sperimentale. L'imaging clinico con questi nuclei richiede l'uso di un farmaco approvato. Per questi nuclei non sono attualmente disponibili farmaci approvati dalla FDA.
  • 2 Per voxel isotropici da 4 mm
  • 3 Per i voxel isotropici da 3 mm, copertura della sezione ​​​​​​​> 95 mm
  • 4 Rispetto ai risultati della spettroscopia non disaccoppiata

