Amplia le capacità di scansione con una soluzione di imaging e spettroscopia multinucleo completamente integrata per esplorare nuovi percorsi clinici senza sacrificare il flusso di lavoro di imaging clinico o il comfort del paziente nel tunnel. L'imaging e la spettroscopia multinucleo (MN) in genere implicano una versione software diversa, interfacce utente complesse e una bobina dedicata, e i tempi di scansione tendono a essere lunghi, il che può compromettere la produttività dell'imaging. Per aumentare le conoscenze cliniche in quest'area promettente, Philips ha reso l'imaging e la spettroscopia multinucleo parte integrante del flusso di lavoro clinico quotidiano. L'aggiunta della soluzione multinucleo al sistema RM 3.0T consente la ricerca in altri nuclei di informazioni metaboliche e funzionali. Consente di eseguire studi di imaging clinico, spettroscopia e ricerca di sei nuclei diversi (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* e 129Xe*). In breve, la nostra soluzione multinucleo può essere usata in tutte le anatomie.
Il nucleo è solo un parametro di scansione
Il flusso di lavoro non è diverso da quello dell'imaging protonico.
Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine
SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex
Il flusso di lavoro non è diverso da quello dell'imaging protonico.
Esami dell'encefalo, senza dover cambiare le bobine
SNR migliorato con le bobine di trasmissione-ricezione flex
Sperimenta l'innovazione dell'imaging 3.0T con l'esclusiva tecnologia del sistema di imaging Philips MR 7700, potenziato da gradienti XP e intelligenza artificiale*. Progettato per rispondere alle odierne esigenze cliniche e supportare i programmi di ricerca più complessi. MR 7700 offre elevata precisione, potenza e resistenza che consentono una diagnosi sicura per ogni paziente. MR 7700 è il sistema di elezione per l'imaging in diffusione e l'imaging avanzato in neuroscienze; amplia le capacità di scansione con una soluzione integrata per l'imaging multinucleo e spettroscopico per esplorare nuovi percorsi clinici senza sacrificare il flusso di lavoro dell'imaging RM e il comfort del paziente. Inoltre, MR 7700 è stato progettato per offrire un'esperienza unica sia per gli utilizzatori, grazie a funzioni di semplice esecuzione dello scanner, che per i pazienti senza compromettere il flusso di lavoro. Ricercatori e medici possono ora pianificare il lavoro in modo funzionale.
La nuova soluzione Philips Ingenia Elition offre tecniche di imaging RM all'avanguardia, definendo nel contempo nuovi standard per la ricerca clinica nell'imaging 3.0T basato su un nuovo design di gradienti e RF. Ingenia Elition fornisce un'eccellente qualità delle immagini ed esegue esami RM a una velocità fino al 50% più elevata¹. La velocità del tempo complessivo di esecuzione dell'esame si ottiene migliorando il tempo di impostazione della gestione del paziente nel tunnel con l'impostazione paziente guidata touchless, in combinazione con accelerazioni delle scansioni 2D e 3D. Inoltre, Ingenia Elition offre un'esperienza audiovisiva full immersion per tranquillizzare i pazienti e guidarli attraverso gli esami RM.
