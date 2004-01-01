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VesselNavigator

Tecnologia di fusione di immagini 3D per procedure endovascolari

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VesselNavigator consente il riutilizzo delle informazioni anatomiche vascolari 3D da set di dati di angio-TC e angio-RM esistenti sovrapponendole all'immagine radiografica in tempo reale come roadmap tridimensionale. Grazie alla sua visualizzazione eccellente, VesselNavigator fornisce una roadmap 3D intuitiva e continua, utile come guida all'interno vasi durante l'intera procedura.

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Caratteristiche
Fusione di immagini 3D
Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari

Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari

Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.

Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari

Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari
Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.

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Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.
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Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari

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Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.
Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.

Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.

Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.
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Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.
Potenziale riduzione dei tempi della procedura
Potenziale riduzione dei tempi della procedura

Potenziale riduzione dei tempi della procedura

La guida per la fusione di immagini angio-TC Philips può indurre un'abbreviazione dei tempi delle procedure. Da uno studio effettuato su 62 pazienti[2] è emerso che, grazie all'uso della guida per la fusione di immagini angio-TC Philips, i tempi delle procedure per la riparazione degli aneurismi FEVAR/BEVAR si sono ridotti da 6,3 a 5,2 ore.

Potenziale riduzione dei tempi della procedura

Potenziale riduzione dei tempi della procedura
La guida per la fusione di immagini angio-TC Philips può indurre un'abbreviazione dei tempi delle procedure. Da uno studio effettuato su 62 pazienti[2] è emerso che, grazie all'uso della guida per la fusione di immagini angio-TC Philips, i tempi delle procedure per la riparazione degli aneurismi FEVAR/BEVAR si sono ridotti da 6,3 a 5,2 ore.

Potenziale riduzione dei tempi della procedura

La guida per la fusione di immagini angio-TC Philips può indurre un'abbreviazione dei tempi delle procedure. Da uno studio effettuato su 62 pazienti[2] è emerso che, grazie all'uso della guida per la fusione di immagini angio-TC Philips, i tempi delle procedure per la riparazione degli aneurismi FEVAR/BEVAR si sono ridotti da 6,3 a 5,2 ore.
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Potenziale riduzione dei tempi della procedura
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La guida per la fusione di immagini angio-TC Philips può indurre un'abbreviazione dei tempi delle procedure. Da uno studio effettuato su 62 pazienti[2] è emerso che, grazie all'uso della guida per la fusione di immagini angio-TC Philips, i tempi delle procedure per la riparazione degli aneurismi FEVAR/BEVAR si sono ridotti da 6,3 a 5,2 ore.
Movimento sincronizzato in nuove posizioni
Movimento sincronizzato in nuove posizioni

Movimento sincronizzato in nuove posizioni

Durante la procedura, VesselNavigator fornisce una sovrapposizione in tempo reale che si sposta in sincronia con le nuove proiezioni e con la posizione del tavolo e del sistema.

Movimento sincronizzato in nuove posizioni

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Durante la procedura, VesselNavigator fornisce una sovrapposizione in tempo reale che si sposta in sincronia con le nuove proiezioni e con la posizione del tavolo e del sistema.

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Durante la procedura, VesselNavigator fornisce una sovrapposizione in tempo reale che si sposta in sincronia con le nuove proiezioni e con la posizione del tavolo e del sistema.
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Movimento sincronizzato in nuove posizioni
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Durante la procedura, VesselNavigator fornisce una sovrapposizione in tempo reale che si sposta in sincronia con le nuove proiezioni e con la posizione del tavolo e del sistema.
Eccellente qualità delle immagini
Eccellente qualità delle immagini

Eccellente qualità delle immagini

Il sistema è in grado di creare sovrapposizioni utilizzando varie opzioni di visualizzazione per un rendering del volume di qualità eccellente, personalizzabili in base alle preferenze dell'utente.

Eccellente qualità delle immagini

Eccellente qualità delle immagini
Il sistema è in grado di creare sovrapposizioni utilizzando varie opzioni di visualizzazione per un rendering del volume di qualità eccellente, personalizzabili in base alle preferenze dell'utente.

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Il sistema è in grado di creare sovrapposizioni utilizzando varie opzioni di visualizzazione per un rendering del volume di qualità eccellente, personalizzabili in base alle preferenze dell'utente.
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Eccellente qualità delle immagini
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Il sistema è in grado di creare sovrapposizioni utilizzando varie opzioni di visualizzazione per un rendering del volume di qualità eccellente, personalizzabili in base alle preferenze dell'utente.
Anatomico
Marker anatomici ad anello

Marker anatomici ad anello

Si possono aggiungere marker ad anello all'immagine segmentata per indicare l'ostio e la zona di ancoraggio, oltre che per definire gli angoli di pianificazione. Questi marker vengono visualizzati come guida durante la procedura.

Marker anatomici ad anello

Marker anatomici ad anello
Si possono aggiungere marker ad anello all'immagine segmentata per indicare l'ostio e la zona di ancoraggio, oltre che per definire gli angoli di pianificazione. Questi marker vengono visualizzati come guida durante la procedura.

Marker anatomici ad anello

Si possono aggiungere marker ad anello all'immagine segmentata per indicare l'ostio e la zona di ancoraggio, oltre che per definire gli angoli di pianificazione. Questi marker vengono visualizzati come guida durante la procedura.
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Anatomico
Marker anatomici ad anello

Marker anatomici ad anello

Si possono aggiungere marker ad anello all'immagine segmentata per indicare l'ostio e la zona di ancoraggio, oltre che per definire gli angoli di pianificazione. Questi marker vengono visualizzati come guida durante la procedura.
  • Fusione di immagini 3D
  • Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
  • Potenziale riduzione dei tempi della procedura
  • Movimento sincronizzato in nuove posizioni
Vedi tutte le caratteristiche
Fusione di immagini 3D
Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari

Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari

Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.

Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari

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Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.

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Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.
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Alcuni studi[1,2] hanno dimostrato i vantaggi di una prospettiva 3D per la guida del catetere e del dispositivo. Con VesselNavigator, i medici possono segmentare le strutture dei vasi 3D da set di dati TC/RM esistenti e unirli con le immagini radiografiche per la guida.
Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
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Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.

Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

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In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.

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In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.
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Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
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In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.
Potenziale riduzione dei tempi della procedura
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Potenziale riduzione dei tempi della procedura

La guida per la fusione di immagini angio-TC Philips può indurre un'abbreviazione dei tempi delle procedure. Da uno studio effettuato su 62 pazienti[2] è emerso che, grazie all'uso della guida per la fusione di immagini angio-TC Philips, i tempi delle procedure per la riparazione degli aneurismi FEVAR/BEVAR si sono ridotti da 6,3 a 5,2 ore.

Potenziale riduzione dei tempi della procedura

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La guida per la fusione di immagini angio-TC Philips può indurre un'abbreviazione dei tempi delle procedure. Da uno studio effettuato su 62 pazienti[2] è emerso che, grazie all'uso della guida per la fusione di immagini angio-TC Philips, i tempi delle procedure per la riparazione degli aneurismi FEVAR/BEVAR si sono ridotti da 6,3 a 5,2 ore.

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La guida per la fusione di immagini angio-TC Philips può indurre un'abbreviazione dei tempi delle procedure. Da uno studio effettuato su 62 pazienti[2] è emerso che, grazie all'uso della guida per la fusione di immagini angio-TC Philips, i tempi delle procedure per la riparazione degli aneurismi FEVAR/BEVAR si sono ridotti da 6,3 a 5,2 ore.
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Movimento sincronizzato in nuove posizioni
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Eccellente qualità delle immagini
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Anatomico
Marker anatomici ad anello

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Si possono aggiungere marker ad anello all'immagine segmentata per indicare l'ostio e la zona di ancoraggio, oltre che per definire gli angoli di pianificazione. Questi marker vengono visualizzati come guida durante la procedura.

Marker anatomici ad anello

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  • 1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850

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