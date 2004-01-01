Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto

In base a uno studio[1] in cui è stata utilizzata la guida per la fusione di immagini angio-TC Philips durante la riparazione endovascolare di aneurismi aortici complessi, l'utilizzo del mezzo di contrasto ha subito una riduzione del 72% e non sono state necessarie iniezioni di agente di contrasto durante la procedura per creare una roadmap.