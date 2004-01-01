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VesselNavigator consente il riutilizzo delle informazioni anatomiche vascolari 3D da set di dati di angio-TC e angio-RM esistenti sovrapponendole all'immagine radiografica in tempo reale come roadmap tridimensionale. Grazie alla sua visualizzazione eccellente, VesselNavigator fornisce una roadmap 3D intuitiva e continua, utile come guida all'interno vasi durante l'intera procedura.
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Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari
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Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
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Potenziale riduzione dei tempi della procedura
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Movimento sincronizzato in nuove posizioni
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Eccellente qualità delle immagini
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Marker anatomici ad anello
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Fusione di immagini 3D in procedure endovascolari
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Riduzione dell'uso del mezzo di contrasto
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Potenziale riduzione dei tempi della procedura
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Marker anatomici ad anello
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Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata dalle immagini leader del settore consente di fornire al paziente un'assistenza eccezionale e di aumentare l'efficienza operativa grazie anche a innovazioni per il flusso di lavoro. Controllo senza problemi di tutte le applicazioni interessate da un unico touchscreen a lato del lettino, per prendere decisioni rapide e informate all'interno del campo sterile.
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