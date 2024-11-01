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XperGuide

Guida 3D dell'ago in tempo reale

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Philips XperGuide offre una guida 3D dell'ago in tempo reale e permette di eseguire procedure percutanee nel laboratorio di interventistica. Sovrappone immagini fluoroscopiche dal vivo e immagini 3D dei tessuti molli derivanti da scansioni TC o RM acquisite in precedenza o da Philips XperCT, per presentare informazioni in tempo reale sul percorso dell'ago e il target.

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Caratteristiche
Live guidance per la visualizzazione aggiuntiva visualization
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XperGuide mostra l'avanzamento dell'ago in tempo reale lungo una traiettoria definita dall'utente. L'immagine fluoroscopica live è sovrapposta alle immagini dei tessuti molli e costituisce una guida 3D live oltre che un feedback su eventuali deviazioni dal percorso desiderato. Questa immagine 3D sovrapposta fornisce il controllo e l'affidabilità necessarie per guidare l'ago lungo il percorso corretto.

Live guidance per la visualizzazione aggiuntiva visualization

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Visualizzazione e pianificazione del percorso dell'ago
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Puoi pianificare i percorsi dell'ago in due modi: tracciando una traiettoria virtuale o definendo i punti di ingresso e di arrivo su diverse sezioni XperCT, RM o TC. XperGuide calcola automaticamente le proiezioni del gantry e la parallasse nella visualizzazione del percorso dell'ago. Supporta inoltre più traiettorie dell'ago. Tutte le proiezioni sono immediatamente disponibili e controllabili dal tavolo. XperGuide si adatta in tempo reale alle variazioni di angolazione e rotazione dell'arco a C, del campo di vista e della distanza sorgente-immagine.

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Visualizzazione e pianificazione del percorso dell'ago
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