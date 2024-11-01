Visualizzazione e pianificazione del percorso dell'ago

Puoi pianificare i percorsi dell'ago in due modi: tracciando una traiettoria virtuale o definendo i punti di ingresso e di arrivo su diverse sezioni XperCT, RM o TC. XperGuide calcola automaticamente le proiezioni del gantry e la parallasse nella visualizzazione del percorso dell'ago. Supporta inoltre più traiettorie dell'ago. Tutte le proiezioni sono immediatamente disponibili e controllabili dal tavolo. XperGuide si adatta in tempo reale alle variazioni di angolazione e rotazione dell'arco a C, del campo di vista e della distanza sorgente-immagine.