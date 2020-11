Philips XperGuide offre una guida 3D dell'ago in tempo reale e permette di eseguire procedure percutanee nel laboratorio di interventistica. Sovrappone immagini fluoroscopiche dal vivo e immagini 3D dei tessuti molli derivanti da scansioni TC o RM acquisite in precedenza o da Philips XperCT, per presentare informazioni in tempo reale sul percorso dell'ago e il target.