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Philips XperGuide offre una guida 3D dell'ago in tempo reale e permette di eseguire procedure percutanee nel laboratorio di interventistica. Sovrappone immagini fluoroscopiche dal vivo e immagini 3D dei tessuti molli derivanti da scansioni TC o RM acquisite in precedenza o da Philips XperCT, per presentare informazioni in tempo reale sul percorso dell'ago e il target.
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