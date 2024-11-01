Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) || Simulazione realistica
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) per un miglior addestramento
Esercitazioni realistiche. Le istruzioni vocali, enunciate in modo chiaro e con tono di voce rassicurante, corrispondono a quelle del defibrillatore HeartStart OnSite (HS1). L'unità è simile al defibrillatore vero e proprio ma sufficientemente diversa da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza.
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) per un miglior addestramento
Esercitazioni realistiche. Le istruzioni vocali, enunciate in modo chiaro e con tono di voce rassicurante, corrispondono a quelle del defibrillatore HeartStart OnSite (HS1). L'unità è simile al defibrillatore vero e proprio ma sufficientemente diversa da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza.
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) per un miglior addestramento
Esercitazioni realistiche. Le istruzioni vocali, enunciate in modo chiaro e con tono di voce rassicurante, corrispondono a quelle del defibrillatore HeartStart OnSite (HS1). L'unità è simile al defibrillatore vero e proprio ma sufficientemente diversa da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza.
Opzioni di configurazione dei protocolli
Opzioni di configurazione dei protocolli per un'esercitazione realistica
Funziona con adattatori interni ed esterni per manichino , permettendo agli istruttori di fornire indicazioni circa il posizionamento degli elettrodi, per un effetto più realistico. Supporta l'addestramento sia per pazienti adulti che pediatrici.
Opzioni di configurazione dei protocolli per un'esercitazione realistica
Funziona con adattatori interni ed esterni per manichino , permettendo agli istruttori di fornire indicazioni circa il posizionamento degli elettrodi, per un effetto più realistico. Supporta l'addestramento sia per pazienti adulti che pediatrici.
Opzioni di configurazione dei protocolli per un'esercitazione realistica
Funziona con adattatori interni ed esterni per manichino , permettendo agli istruttori di fornire indicazioni circa il posizionamento degli elettrodi, per un effetto più realistico. Supporta l'addestramento sia per pazienti adulti che pediatrici.
Scenari realistici || Simulazione realistica
Gli scenari realistici consentono di prepararsi per i casi concreti
Gli scenari preconfigurati di arresto cardiaco improvviso simulano il funzionamento del defibrillatore semiautomatico esterno OnSite (HS1) durante un evento reale di arresto cardiaco. L'esercitazione comprende RCP sia per adulti che pediatrica.
Gli scenari realistici consentono di prepararsi per i casi concreti
Gli scenari preconfigurati di arresto cardiaco improvviso simulano il funzionamento del defibrillatore semiautomatico esterno OnSite (HS1) durante un evento reale di arresto cardiaco. L'esercitazione comprende RCP sia per adulti che pediatrica.
Gli scenari realistici consentono di prepararsi per i casi concreti
Gli scenari preconfigurati di arresto cardiaco improvviso simulano il funzionamento del defibrillatore semiautomatico esterno OnSite (HS1) durante un evento reale di arresto cardiaco. L'esercitazione comprende RCP sia per adulti che pediatrica.
Elettrodi per addestramento riutilizz... || Simulazione realistica
Elettrodi per addestramento riutilizzabili per un apprendimento rapido e semplice
Gli elettrodi per uso didattico assomigliano agli elettrodi per defibrillazione per favorire un'esperienza di apprendimento realistica, sono però sufficientemente diversi da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza. Il cambio delle cartucce di elettrodi per adulti o per bambini avviene con facilità. Gli elettrodi sono riutilizzabili.
Elettrodi per addestramento riutilizzabili per un apprendimento rapido e semplice
Gli elettrodi per uso didattico assomigliano agli elettrodi per defibrillazione per favorire un'esperienza di apprendimento realistica, sono però sufficientemente diversi da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza. Il cambio delle cartucce di elettrodi per adulti o per bambini avviene con facilità. Gli elettrodi sono riutilizzabili.
Elettrodi per addestramento riutilizzabili per un apprendimento rapido e semplice
Gli elettrodi per uso didattico assomigliano agli elettrodi per defibrillazione per favorire un'esperienza di apprendimento realistica, sono però sufficientemente diversi da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza. Il cambio delle cartucce di elettrodi per adulti o per bambini avviene con facilità. Gli elettrodi sono riutilizzabili.
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) || Simulazione realistica
Opzioni di configurazione dei protocolli
Scenari realistici || Simulazione realistica
Elettrodi per addestramento riutilizz... || Simulazione realistica
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) || Simulazione realistica
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) per un miglior addestramento
Esercitazioni realistiche. Le istruzioni vocali, enunciate in modo chiaro e con tono di voce rassicurante, corrispondono a quelle del defibrillatore HeartStart OnSite (HS1). L'unità è simile al defibrillatore vero e proprio ma sufficientemente diversa da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza.
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) per un miglior addestramento
Esercitazioni realistiche. Le istruzioni vocali, enunciate in modo chiaro e con tono di voce rassicurante, corrispondono a quelle del defibrillatore HeartStart OnSite (HS1). L'unità è simile al defibrillatore vero e proprio ma sufficientemente diversa da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza.
Simile al defibrillatore OnSite (HS1) per un miglior addestramento
Esercitazioni realistiche. Le istruzioni vocali, enunciate in modo chiaro e con tono di voce rassicurante, corrispondono a quelle del defibrillatore HeartStart OnSite (HS1). L'unità è simile al defibrillatore vero e proprio ma sufficientemente diversa da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza.
Opzioni di configurazione dei protocolli
Opzioni di configurazione dei protocolli per un'esercitazione realistica
Funziona con adattatori interni ed esterni per manichino , permettendo agli istruttori di fornire indicazioni circa il posizionamento degli elettrodi, per un effetto più realistico. Supporta l'addestramento sia per pazienti adulti che pediatrici.
Opzioni di configurazione dei protocolli per un'esercitazione realistica
Funziona con adattatori interni ed esterni per manichino , permettendo agli istruttori di fornire indicazioni circa il posizionamento degli elettrodi, per un effetto più realistico. Supporta l'addestramento sia per pazienti adulti che pediatrici.
Opzioni di configurazione dei protocolli per un'esercitazione realistica
Funziona con adattatori interni ed esterni per manichino , permettendo agli istruttori di fornire indicazioni circa il posizionamento degli elettrodi, per un effetto più realistico. Supporta l'addestramento sia per pazienti adulti che pediatrici.
Scenari realistici || Simulazione realistica
Gli scenari realistici consentono di prepararsi per i casi concreti
Gli scenari preconfigurati di arresto cardiaco improvviso simulano il funzionamento del defibrillatore semiautomatico esterno OnSite (HS1) durante un evento reale di arresto cardiaco. L'esercitazione comprende RCP sia per adulti che pediatrica.
Gli scenari realistici consentono di prepararsi per i casi concreti
Gli scenari preconfigurati di arresto cardiaco improvviso simulano il funzionamento del defibrillatore semiautomatico esterno OnSite (HS1) durante un evento reale di arresto cardiaco. L'esercitazione comprende RCP sia per adulti che pediatrica.
Gli scenari realistici consentono di prepararsi per i casi concreti
Gli scenari preconfigurati di arresto cardiaco improvviso simulano il funzionamento del defibrillatore semiautomatico esterno OnSite (HS1) durante un evento reale di arresto cardiaco. L'esercitazione comprende RCP sia per adulti che pediatrica.
Elettrodi per addestramento riutilizz... || Simulazione realistica
Elettrodi per addestramento riutilizzabili per un apprendimento rapido e semplice
Gli elettrodi per uso didattico assomigliano agli elettrodi per defibrillazione per favorire un'esperienza di apprendimento realistica, sono però sufficientemente diversi da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza. Il cambio delle cartucce di elettrodi per adulti o per bambini avviene con facilità. Gli elettrodi sono riutilizzabili.
Elettrodi per addestramento riutilizzabili per un apprendimento rapido e semplice
Gli elettrodi per uso didattico assomigliano agli elettrodi per defibrillazione per favorire un'esperienza di apprendimento realistica, sono però sufficientemente diversi da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza. Il cambio delle cartucce di elettrodi per adulti o per bambini avviene con facilità. Gli elettrodi sono riutilizzabili.
Elettrodi per addestramento riutilizzabili per un apprendimento rapido e semplice
Gli elettrodi per uso didattico assomigliano agli elettrodi per defibrillazione per favorire un'esperienza di apprendimento realistica, sono però sufficientemente diversi da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza. Il cambio delle cartucce di elettrodi per adulti o per bambini avviene con facilità. Gli elettrodi sono riutilizzabili.
Il dispositivo HeartStart Trainer viene distribuito con una borsa in nylon per il trasporto, un set di elettrodi per addestramento per adulti, un nastro per adattatore esterno per manichino da usare con manichini standard e le istruzioni per l
Peso
0,9 kg con batterie
Kg
Batterie
4 batterie alcaline AA
Scenari di addestramento
Otto scenari preconfigurati basati su situazioni di addestramento comuni
Specifiche del prodotto
Specifiche del prodotto
Dimensioni
7,1 H x 21 L x 21 P
cm
Contenuto del kit
Il dispositivo HeartStart Trainer viene distribuito con una borsa in nylon per il trasporto, un set di elettrodi per addestramento per adulti, un nastro per adattatore esterno per manichino da usare con manichini standard e le istruzioni per l
Il dispositivo HeartStart Trainer viene distribuito con una borsa in nylon per il trasporto, un set di elettrodi per addestramento per adulti, un nastro per adattatore esterno per manichino da usare con manichini standard e le istruzioni per l
Peso
0,9 kg con batterie
Kg
Batterie
4 batterie alcaline AA
Scenari di addestramento
Otto scenari preconfigurati basati su situazioni di addestramento comuni
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.