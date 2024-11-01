Simile al defibrillatore OnSite (HS1) per un miglior addestramento

Esercitazioni realistiche. Le istruzioni vocali, enunciate in modo chiaro e con tono di voce rassicurante, corrispondono a quelle del defibrillatore HeartStart OnSite (HS1). L'unità è simile al defibrillatore vero e proprio ma sufficientemente diversa da evitarne l'uso accidentale durante un'emergenza.