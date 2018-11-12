Philips HeartStart Home Defibrillatore

Come altri dispositivi di sicurezza essenziali, anche il defibrillatore Philips HeartStart Home è stato progettato per essere sicuro, affidabile e facile da usare. È il primo e unico defibrillatore disponibile senza prescrizione medica. Pensato per le esigenze dell'utilizzatore, HeartStart Home è facile da predisporre e include funzioni automatiche per la rianimazione cardiopolmonare come istruzioni vocali e messaggi di feedback RCP che guidano il soccorritore nei vari passaggi per affrontare i casi di arresto cardiaco improvviso.