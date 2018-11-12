Come altri dispositivi di sicurezza essenziali, anche il defibrillatore Philips HeartStart Home è stato progettato per essere sicuro, affidabile e facile da usare. È il primo e unico defibrillatore disponibile senza prescrizione medica. Pensato per le esigenze dell'utilizzatore, HeartStart Home è facile da predisporre e include funzioni automatiche per la rianimazione cardiopolmonare come istruzioni vocali e messaggi di feedback RCP che guidano il soccorritore nei vari passaggi per affrontare i casi di arresto cardiaco improvviso.
La funzione Life Guidance fornisce messaggi vocali chiari
Tirando la maniglia verde, si accende il defibrillatore e si attivano le istruzioni vocali. Queste sono regolate in base alle azioni dell'operatore e lo guidano durante l'intero processo, dal posizionamento di ciascun elettrodo sul paziente fino all'erogazione della scarica di defibrillazione e all'esecuzione della RCP.
Pronti a intervenire, da subito
La funzionalità Life Guidance fornisce istruzioni vocali passo passo, comprese quelle per la rianimazione cardiopolmonare, per infondere nei soccorritori la sicurezza necessaria quando si deve affrontare un caso di arresto cardiaco. Il defibrillatore HeartStart Home è praticamente pronto non appena viene estratto dalla scatola. È possibile agire in tutta serenità sapendo che il dispositivo è predisposto per l'uso e sarà pronto in caso di necessità.
Per affrontare gli eventi straordinari
Avendo a disposizione la strumentazione, la formazione e il supporto idonei, è possibile contribuire a salvare una vita. Il defibrillatore Philips HeartStart Home guida l'utente nel trattamento di soggetti che si sospetta siano colpiti da arresto cardiaco improvviso.¹ Il DAE fornisce comandi vocali passo-passo in tempo reale e istruzioni per l'esecuzione della RCP.¹
Terapia personalizzata, una cura migliore
Il defibrillatore HeartStart Home può essere utilizzato su pazienti di ogni età, compresi i bambini.** Determina automaticamente se l'erogazione della scarica è necessaria e fornisce la terapia corretta per il singolo paziente.
Tre semplici passaggi
Quando ci si trova di fronte a una persona che si sospetta sia colpita da arresto cardiaco improvviso, è necessario agire velocemente. A questo scopo, abbiamo dotato il defibrillatore Home di elettrodi SMART integrati. Una volta applicati gli elettrodi SMART sulla pelle nuda del paziente, il DAE adatterà le istruzioni vocali alle azioni dell'utilizzatore, passo dopo passo. Gli elettrodi SMART registrano il posizionamento corretto e il completamento di ogni singolo passaggio e il sistema fornirà istruzioni per il passaggio successivo solo una volta completato il precedente. I comandi vocali vengono ripetuti o riformulati, a volte aggiungendo altre istruzioni per facilitare la comprensione.
Funzione Quick Shock brevettata
La funzione QuickShock brevettata colloca il defibrillatore HeartStart Home tra i più veloci della sua categoria per l'erogazione della scarica dopo la RCP, solitamente entro 8 secondi.
Algoritmo SMART Analysis
L'algoritmo SMART Analysis valuta automaticamente il ritmo cardiaco della vittima ed eroga la scarica soltanto in presenza di un ritmo defibrillabile, anche se viene premuto il pulsante di scarica.
*La riduzione, anche di pochi secondi, dell'intervallo compreso tra l'ultima compressione e la scarica aumenta le probabilità di successo (defibrillazione e ripristino della circolazione spontanea) - American Heart Association. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122 (suppl 3): S706-S719.
**La cartuccia degli elettrodi pediatrici è venduta separatamente e deve essere utilizzata solo con l’assistenza di personale medico o altro professionista sanitario abilitato.
