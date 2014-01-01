Staffa per montaggio a parete Accessori

La staffa per montaggio a parete è stata progettata appositamente per i defibrillatori Philips e i relativi accessori. La custodia del defibrillatore può essere fissata alla staffa mediante un sigillo di sicurezza (M3859A) come deterrente per eventuali manomissioni. La rottura del sigillo indica che il defibrillatore è stato utilizzato o rimosso dalla staffa e che potrebbe essere necessario reintegrare gli accessori.