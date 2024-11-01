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Set a 7 derivazioni

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Set di derivazioni per ECG
Set di derivazioni per ECG
Applicazione su pazienti
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
  • Torace
Lunghezza set di derivazioni
  • ?
Numero di fili delle derivazioni
  • 7
Con schermatura
Metodo di collegamento degli elettrodi
  • A bottoncino
Codifica a colori
  • IEC
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Categoria prodotto
  • ECG
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M3535A, M3536A
Tipo di prodotto
  • Set di derivazioni
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,318 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 set per confezione
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • M1663A
Set di derivazioni per ECG
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Applicazione su pazienti
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
  • Torace
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Applicazione su pazienti
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
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Lunghezza set di derivazioni
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Numero di fili delle derivazioni
  • 7
Con schermatura
Metodo di collegamento degli elettrodi
  • A bottoncino
Codifica a colori
  • IEC
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  • ECG
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  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M3535A, M3536A
Tipo di prodotto
  • Set di derivazioni
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
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  • 0,318 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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