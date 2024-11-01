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Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
Monouso
Con certificazione CE
Sì
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sì
Durata minima a magazzino
Non applicabile
Sterile/Non sterile
Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
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La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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