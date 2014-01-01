Termini di ricerca

Neonatal NIBP Air Hose

Tubo dell'aria, connettore con diametro interno di 6 mm - Lunghezza 1,5 m

Trova prodotti simili

Tubo dell'aria NBP neonatale. Lunghezza pari a 1,5 m. Utilizza il connettore di tipo neonatale ed è collegabile solo ai bracciali Philips neonatali per uso su un solo paziente (non compatibile con bracciali pediatrici o per adulti). Questo tubo viene utilizzato in prossimità del paziente e sostituisce il prodotto M1596B. NON UTILIZZABILE con bracciali per adulti/pediatrici.

Contattaci

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Specifiche Tecniche

Tubo dell'aria NBP
Tubo dell'aria NBP
Applicazione su pazienti
  • Pazienti neonatali
Lunghezza tubo dell'aria
  • 1,5 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoria prodotto
  • NBP
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Tubo dell'aria
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,150 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità per confezione
  • 1 per scatola
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • Bracciali NBP neonatali Philips
Tubo dell'aria NBP
Tubo dell'aria NBP
Applicazione su pazienti
  • Pazienti neonatali
Lunghezza tubo dell'aria
  • 1,5 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoria prodotto
  • NBP
Vedi tutte le specifiche
Tubo dell'aria NBP
Tubo dell'aria NBP
Applicazione su pazienti
  • Pazienti neonatali
Lunghezza tubo dell'aria
  • 1,5 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoria prodotto
  • NBP
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Tubo dell'aria
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,150 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità per confezione
  • 1 per scatola
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • Bracciali NBP neonatali Philips
  • La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla