Design orientato al paziente

Il design elegante, semplice e discreto di DreamStation offre le funzionalità importanti che i pazienti ricercano in un apparecchio per terapia. È piccola e leggera, consentendo di poggiarla facilmente su un comodino. È dotata di menu di facile navigazione, un display frontale che può essere utilizzato mentre si è sdraiati o seduti a letto, nonché di una camera dell'acqua umidificatore monopezzo facile da pulire.