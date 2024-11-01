Termini di ricerca

Soothie

Succhietto

Trova prodotti simili

Soothie è un succhietto di qualità superiore destinato a bambini e neonati da 0 a 3 mesi, non ancora in fase di dentizione, allattati al seno o con il biberon. Costituito da un pezzo unico, è conforme alle linee guida dell'Academy of Pediatrics.

Contattaci
Caratteristiche
I "migliori succhietti" secondo Ameri... || Scelte versatili

I "migliori succhietti" secondo American Baby

Il succhietto Soothie di Philips è lieto di essere stato riconosciuto dalla rivista "American Baby" come uno dei migliori succhietti negli American Baby Bests Awards del 2014.

I "migliori succhietti" secondo American Baby

Il succhietto Soothie di Philips è lieto di essere stato riconosciuto dalla rivista "American Baby" come uno dei migliori succhietti negli American Baby Bests Awards del 2014.

I "migliori succhietti" secondo American Baby

Il succhietto Soothie di Philips è lieto di essere stato riconosciuto dalla rivista "American Baby" come uno dei migliori succhietti negli American Baby Bests Awards del 2014.
  • I "migliori succhietti" secondo Ameri... || Scelte versatili
Vedi tutte le caratteristiche
I "migliori succhietti" secondo Ameri... || Scelte versatili

I "migliori succhietti" secondo American Baby

Il succhietto Soothie di Philips è lieto di essere stato riconosciuto dalla rivista "American Baby" come uno dei migliori succhietti negli American Baby Bests Awards del 2014.

I "migliori succhietti" secondo American Baby

Il succhietto Soothie di Philips è lieto di essere stato riconosciuto dalla rivista "American Baby" come uno dei migliori succhietti negli American Baby Bests Awards del 2014.

I "migliori succhietti" secondo American Baby

Il succhietto Soothie di Philips è lieto di essere stato riconosciuto dalla rivista "American Baby" come uno dei migliori succhietti negli American Baby Bests Awards del 2014.

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora
  • *I marchi THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS e AAP sono di proprietà dell'American Academy of Pediatrics. La citazione di punti della policy dell'AAP e l'uso dei suoi marchi non implicano in alcun modo l'avvallo dell'AAP per i prodotti in questione. I punti della policy dell'AAP sono soggetti a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sull'AAP e le sue policy visitare il sito www.aap.org.
  • ** American Baby® è un marchio registrato di Meredith Corporation. Citato con autorizzazione.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla