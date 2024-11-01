Soothie è un succhietto di qualità superiore destinato a bambini e neonati da 0 a 3 mesi, non ancora in fase di dentizione, allattati al seno o con il biberon. Costituito da un pezzo unico, è conforme alle linee guida dell'Academy of Pediatrics.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
*I marchi THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS e AAP sono di proprietà dell'American Academy of Pediatrics. La citazione di punti della policy dell'AAP e l'uso dei suoi marchi non implicano in alcun modo l'avvallo dell'AAP per i prodotti in questione. I punti della policy dell'AAP sono soggetti a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sull'AAP e le sue policy visitare il sito www.aap.org.
** American Baby® è un marchio registrato di Meredith Corporation. Citato con autorizzazione.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.