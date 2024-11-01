Tre misure per adattarsi meglio

I pannolini WeePee sono disponibili in tre misure fra cui scegliere la più adatta. I pacchi presentano colori codificati, che permettono di distinguerle a colpo d'occhio. Misure disponibili: XS (pacco viola, per bambini di peso 800g), S (pacco color verde acqua , per bambini di peso compreso fra gli 800 e i 1.250 g) e M (pacco arancione chiaro, per bambini di peso compreso fra i 1.250 e i 2.250 g).