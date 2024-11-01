Philips Children's Medical Ventures ha sviluppato questi pannolini appositamente per i neonati prematuri, al fine di offrire il massimo comfort anche ai bambini più piccoli e favorirne il posizionamento a sostegno dello sviluppo.
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Morbidi elastici attorno alle gambe || Comfort e alta qualità
Morbidi elastici attorno alle gambe
I pannolini WeePee hanno un doppio elastico attorno alle gambe e sono leggermente elasticizzati per favorire il comfort ed evitare fuoriuscite.
Morbidi elastici attorno alle gambe
I pannolini WeePee hanno un doppio elastico attorno alle gambe e sono leggermente elasticizzati per favorire il comfort ed evitare fuoriuscite.
Morbidi elastici attorno alle gambe
I pannolini WeePee hanno un doppio elastico attorno alle gambe e sono leggermente elasticizzati per favorire il comfort ed evitare fuoriuscite.
Super assorbenti || Grandi prestazioni
Super assorbenti, mantengono il bagnato lontano dalla pelle del bambino
I pannolini WeePee sono in grado di assorbire fino 70 cc di liquido, a seconda della misura: XS - 25 cc, S - 50 cc, M - 70 cc.
Super assorbenti, mantengono il bagnato lontano dalla pelle del bambino
I pannolini WeePee sono in grado di assorbire fino 70 cc di liquido, a seconda della misura: XS - 25 cc, S - 50 cc, M - 70 cc.
Super assorbenti, mantengono il bagnato lontano dalla pelle del bambino
I pannolini WeePee sono in grado di assorbire fino 70 cc di liquido, a seconda della misura: XS - 25 cc, S - 50 cc, M - 70 cc.
Tre misure || Una gamma di misure
Tre misure per adattarsi meglio
I pannolini WeePee sono disponibili in tre misure fra cui scegliere la più adatta. I pacchi presentano colori codificati, che permettono di distinguerle a colpo d'occhio. Misure disponibili: XS (pacco viola, per bambini di peso 800g), S (pacco color verde acqua , per bambini di peso compreso fra gli 800 e i 1.250 g) e M (pacco arancione chiaro, per bambini di peso compreso fra i 1.250 e i 2.250 g).
Tre misure per adattarsi meglio
I pannolini WeePee sono disponibili in tre misure fra cui scegliere la più adatta. I pacchi presentano colori codificati, che permettono di distinguerle a colpo d'occhio. Misure disponibili: XS (pacco viola, per bambini di peso 800g), S (pacco color verde acqua , per bambini di peso compreso fra gli 800 e i 1.250 g) e M (pacco arancione chiaro, per bambini di peso compreso fra i 1.250 e i 2.250 g).
Tre misure per adattarsi meglio
I pannolini WeePee sono disponibili in tre misure fra cui scegliere la più adatta. I pacchi presentano colori codificati, che permettono di distinguerle a colpo d'occhio. Misure disponibili: XS (pacco viola, per bambini di peso 800g), S (pacco color verde acqua , per bambini di peso compreso fra gli 800 e i 1.250 g) e M (pacco arancione chiaro, per bambini di peso compreso fra i 1.250 e i 2.250 g).
Chiusure riposizionabili || Comfort e alta qualità
Chiusure riposizionabili per la massima comodità
Le chiusure morbide e flessibili offrono grande comodità e un comfort eccellente, e non si attaccano alla pelle del bambino.
Chiusure riposizionabili per la massima comodità
Le chiusure morbide e flessibili offrono grande comodità e un comfort eccellente, e non si attaccano alla pelle del bambino.
Chiusure riposizionabili per la massima comodità
Le chiusure morbide e flessibili offrono grande comodità e un comfort eccellente, e non si attaccano alla pelle del bambino.
Forma || Grandi prestazioni
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo.
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo.
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo.
Morbidi elastici attorno alle gambe || Comfort e alta qualità
Super assorbenti || Grandi prestazioni
Tre misure || Una gamma di misure
Chiusure riposizionabili || Comfort e alta qualità
Morbidi elastici attorno alle gambe || Comfort e alta qualità
Morbidi elastici attorno alle gambe
I pannolini WeePee hanno un doppio elastico attorno alle gambe e sono leggermente elasticizzati per favorire il comfort ed evitare fuoriuscite.
Morbidi elastici attorno alle gambe
I pannolini WeePee hanno un doppio elastico attorno alle gambe e sono leggermente elasticizzati per favorire il comfort ed evitare fuoriuscite.
Morbidi elastici attorno alle gambe
I pannolini WeePee hanno un doppio elastico attorno alle gambe e sono leggermente elasticizzati per favorire il comfort ed evitare fuoriuscite.
Super assorbenti || Grandi prestazioni
Super assorbenti, mantengono il bagnato lontano dalla pelle del bambino
I pannolini WeePee sono in grado di assorbire fino 70 cc di liquido, a seconda della misura: XS - 25 cc, S - 50 cc, M - 70 cc.
Super assorbenti, mantengono il bagnato lontano dalla pelle del bambino
I pannolini WeePee sono in grado di assorbire fino 70 cc di liquido, a seconda della misura: XS - 25 cc, S - 50 cc, M - 70 cc.
Super assorbenti, mantengono il bagnato lontano dalla pelle del bambino
I pannolini WeePee sono in grado di assorbire fino 70 cc di liquido, a seconda della misura: XS - 25 cc, S - 50 cc, M - 70 cc.
Tre misure || Una gamma di misure
Tre misure per adattarsi meglio
I pannolini WeePee sono disponibili in tre misure fra cui scegliere la più adatta. I pacchi presentano colori codificati, che permettono di distinguerle a colpo d'occhio. Misure disponibili: XS (pacco viola, per bambini di peso 800g), S (pacco color verde acqua , per bambini di peso compreso fra gli 800 e i 1.250 g) e M (pacco arancione chiaro, per bambini di peso compreso fra i 1.250 e i 2.250 g).
Tre misure per adattarsi meglio
I pannolini WeePee sono disponibili in tre misure fra cui scegliere la più adatta. I pacchi presentano colori codificati, che permettono di distinguerle a colpo d'occhio. Misure disponibili: XS (pacco viola, per bambini di peso 800g), S (pacco color verde acqua , per bambini di peso compreso fra gli 800 e i 1.250 g) e M (pacco arancione chiaro, per bambini di peso compreso fra i 1.250 e i 2.250 g).
Tre misure per adattarsi meglio
I pannolini WeePee sono disponibili in tre misure fra cui scegliere la più adatta. I pacchi presentano colori codificati, che permettono di distinguerle a colpo d'occhio. Misure disponibili: XS (pacco viola, per bambini di peso 800g), S (pacco color verde acqua , per bambini di peso compreso fra gli 800 e i 1.250 g) e M (pacco arancione chiaro, per bambini di peso compreso fra i 1.250 e i 2.250 g).
Chiusure riposizionabili || Comfort e alta qualità
Chiusure riposizionabili per la massima comodità
Le chiusure morbide e flessibili offrono grande comodità e un comfort eccellente, e non si attaccano alla pelle del bambino.
Chiusure riposizionabili per la massima comodità
Le chiusure morbide e flessibili offrono grande comodità e un comfort eccellente, e non si attaccano alla pelle del bambino.
Chiusure riposizionabili per la massima comodità
Le chiusure morbide e flessibili offrono grande comodità e un comfort eccellente, e non si attaccano alla pelle del bambino.
Forma || Grandi prestazioni
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo.
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo.
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo
La forma favorisce un posizionamento corretto a sostegno dello sviluppo.
*Disponibili negli USA, in Canada, Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina.
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