Wedgie è un cuscinetto utilizzabile per sostenere il neonato quando è sdraiato su un fianco per mantenerlo in posizione o alleviare i punti di pressione e aumentare il comfort del bambino. Può essere utilizzato anche per appoggiare il circuito respiratorio di un ventilatore.
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Il cuscinetto Wedgie è imbottito di gel non tossico e offre un supporto flessibile ma stabile per pressoché tutte le esigenze di posizionamento clinico.
Gel non tossico per stabilità e flessibilità
Il cuscinetto Wedgie è imbottito di gel non tossico e offre un supporto flessibile ma stabile per pressoché tutte le esigenze di posizionamento clinico.
Gel non tossico per stabilità e flessibilità
Il cuscinetto Wedgie è imbottito di gel non tossico e offre un supporto flessibile ma stabile per pressoché tutte le esigenze di posizionamento clinico.
Design multifunzionale || Flessibilità nell'uso
Design multifunzionale per il supporto dei dispositivi di cura
Wedgie può essere utilizzato per aumentare il comfort dei neonati in varie posizioni. È inoltre ideale per appoggiarvi apparecchiature medicali, quali il circuito respiratorio del ventilatore, per ridurre la pressione sulla bocca del bambino.
Design multifunzionale per il supporto dei dispositivi di cura
Wedgie può essere utilizzato per aumentare il comfort dei neonati in varie posizioni. È inoltre ideale per appoggiarvi apparecchiature medicali, quali il circuito respiratorio del ventilatore, per ridurre la pressione sulla bocca del bambino.
Design multifunzionale per il supporto dei dispositivi di cura
Wedgie può essere utilizzato per aumentare il comfort dei neonati in varie posizioni. È inoltre ideale per appoggiarvi apparecchiature medicali, quali il circuito respiratorio del ventilatore, per ridurre la pressione sulla bocca del bambino.
Il cuscinetto Wedgie è imbottito di gel non tossico e offre un supporto flessibile ma stabile per pressoché tutte le esigenze di posizionamento clinico.
Gel non tossico per stabilità e flessibilità
Il cuscinetto Wedgie è imbottito di gel non tossico e offre un supporto flessibile ma stabile per pressoché tutte le esigenze di posizionamento clinico.
Gel non tossico per stabilità e flessibilità
Il cuscinetto Wedgie è imbottito di gel non tossico e offre un supporto flessibile ma stabile per pressoché tutte le esigenze di posizionamento clinico.
Design multifunzionale || Flessibilità nell'uso
Design multifunzionale per il supporto dei dispositivi di cura
Wedgie può essere utilizzato per aumentare il comfort dei neonati in varie posizioni. È inoltre ideale per appoggiarvi apparecchiature medicali, quali il circuito respiratorio del ventilatore, per ridurre la pressione sulla bocca del bambino.
Design multifunzionale per il supporto dei dispositivi di cura
Wedgie può essere utilizzato per aumentare il comfort dei neonati in varie posizioni. È inoltre ideale per appoggiarvi apparecchiature medicali, quali il circuito respiratorio del ventilatore, per ridurre la pressione sulla bocca del bambino.
Design multifunzionale per il supporto dei dispositivi di cura
Wedgie può essere utilizzato per aumentare il comfort dei neonati in varie posizioni. È inoltre ideale per appoggiarvi apparecchiature medicali, quali il circuito respiratorio del ventilatore, per ridurre la pressione sulla bocca del bambino.
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