La misurazione della CO2 con metodo mainstream è la soluzione ideale per i pazienti intubati poiché offre una forma d'onda della CO2 accurata, ben definita, senza deviazioni e ritardo temporale e non richiede l'utilizzo di un sistema di raccolta dei gas anestetici. È la scelta ideale in presenza di determinate condizioni o ambienti, poiché le secrezioni del paziente o l'elevata umidità non contaminano il sensore. Il sensore CO2 mainstream utilizza un modulo di estensione comune, consentendo di utilizzare lo stesso monitor con vantaggi in termini di versatilità. Non è richiesta la calibrazione. I sensori rimangono stabili nel tempo con informazioni di calibrazione automatiche e convalidate.