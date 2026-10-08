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Monitoraggio per Risonanza Magnetica
Linea di campionamento LoFlo monouso per RM Expression con adattatore per tubo endotracheale Confezione da 20
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CO2 (anidride carbonica)
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Per monitor in configurazione senza opzione Agenti anestetici. Linea di campionamento CO2 LoFlo, adattatore per tubo endotracheale per adulti, confezione da 20
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Specifiche
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
20 per confezione
Monouso o riutilizzabile
Monouso
Da utilizzare con apparecchiature Philips
Expression MR200
Sterile/Non sterile
Non sterile
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sì
Con certificazione CE
Sì
Disclaimer
Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
Philips - HC989803183291 - Philips