Bracciale NBP, tubo singolo Kit campione Pressione sanguigna non invasiva

Per l'uso con il tubo di collegamento NBP standard per RM Expression 989803183221. Contiene uno per tipo dei seguenti bracciali NBP monouso: per coscia, per adulti di corporatura robusta lungo, per adulti di corporatura robusta, per adulti lungo, per adulti, per adulti di corporatura minuta, per pazienti pediatrici e infantili.