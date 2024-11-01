Termini di ricerca

Bracciale NBP, tubo singolo Kit campione

Pressione sanguigna non invasiva

Trova prodotti simili

Per l'uso con il tubo di collegamento NBP standard per RM Expression 989803183221. Contiene uno per tipo dei seguenti bracciali NBP monouso: per coscia, per adulti di corporatura robusta lungo, per adulti di corporatura robusta, per adulti lungo, per adulti, per adulti di corporatura minuta, per pazienti pediatrici e infantili.

Contattaci

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Specifiche Tecniche

Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
  • 8 per confezione
Imballo
  • Bracciali NBP monouso 1 per tipo: per coscia, per adulti robusto lungo, per adulti robusto,
  • per adulti lungo, per adulti, per adulti di corporatura minuta, per pazienti pediatrici e infantili
Monouso o riutilizzabile
  • Monouso
Da utilizzare con apparecchiature Philips
  • Expression MR200
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • Tubo di collegamento NBP standard per RM Expression 989803183221
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Con certificazione CE
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
  • 8 per confezione
Imballo
  • Bracciali NBP monouso 1 per tipo: per coscia, per adulti robusto lungo, per adulti robusto,
  • per adulti lungo, per adulti, per adulti di corporatura minuta, per pazienti pediatrici e infantili
Vedi tutte le specifiche
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Unità di misura
  • 8 per confezione
Imballo
  • Bracciali NBP monouso 1 per tipo: per coscia, per adulti robusto lungo, per adulti robusto,
  • per adulti lungo, per adulti, per adulti di corporatura minuta, per pazienti pediatrici e infantili
Monouso o riutilizzabile
  • Monouso
Da utilizzare con apparecchiature Philips
  • Expression MR200
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • Tubo di collegamento NBP standard per RM Expression 989803183221
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Con certificazione CE
  • Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla