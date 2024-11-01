Modulo radio di ricambio a 2,4 GHz per l'uso con Expression Information Portal, per la comunicazione con monitor paziente per RM wireless in sale di risonanza magnetica schermate. Per Expression IP5.
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|Unità di misura
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|Monouso o riutilizzabile
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|Applicazione paziente
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|Da utilizzare con apparecchiature Philips
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|Sterile/Non sterile
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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|Peso confezione
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|Con certificazione CE
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|Unità di misura
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|Monouso o riutilizzabile
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|Monouso o riutilizzabile
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|Applicazione paziente
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|Da utilizzare con apparecchiature Philips
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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|Con certificazione CE
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.