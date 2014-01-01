Valigetta FR3 System Philips morbida, senza funzione di attivazione automatica Accessori

La valigetta FR3 System Philips morbida è leggera e di medie dimensioni e può contenere una batteria di ricambio, elettrodi di ricambio e un attivatore pediatrico opzionale. La valigetta è destinata ad ambienti in cui il defibrillatore è protetto da umidità eccessiva e non è sottoposto a condizioni di utilizzo particolarmente difficili; include un portaelettrodi di sicurezza (989803150011) che consente di testare e conservare gli elettrodi SMART Pads III in modo che siano sempre pronti per l'uso. La spia verde lampeggiante di dispositivo pronto del defibrillatore FR3 è facilmente visibile attraverso la finestra trasparente senza aprire la valigetta.