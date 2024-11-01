Confezione da 25 elettrodi Quadtrode CV per RM con distributore. Per l'uso con i cavi ECG 9223, 9218, 989803170121 e 989803176381.
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|Unità di misura
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|Monouso o riutilizzabile
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|Applicazione paziente
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|Sostituisce il prodotto
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|Da utilizzare con apparecchiature Philips
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|Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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|Sterile/Non sterile
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|Peso confezione
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|Con certificazione CE
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|Monouso o riutilizzabile
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.