Guaina FlexTEMP System Confezione da 10 Manuals

Guaine FlexTEMP sterili per il sistema di temperatura Expression 865214 di seconda generazione. Non compatibili con la soluzione per la temperatura monouso di prima generazione. È necessario l'aggiornamento alla soluzione per la temperatura Expression 2013. La guaina FlexTEMP monouso è destinata all'uso con la sonda FlexTEMP System. La guaina FlexTEMP dev'essere utilizzata con la sonda FlexTEMP per la misurazione della temperatura corporea. La sonda può essere utilizzata anche per la temperatura cutanea per ridurre l'incidenza di infezioni.