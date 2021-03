Cavo ECG per applicazioni avanzate 91,44 cm Cavo ECG

Cavo ECG per applicazioni avanzate da 91,44 cm. Progettato per ridurre al minimo gli artefatti da gradiente sul tracciato ECG con posizionamento flessibile degli elettrodi. Per l'uso con gli elettrodi Quadtrode CV 989803179041 e i moduli ECG wireless Invivo.