HeartStart HS1

HeartStart HS1 è stato progettato pensando alle persone comuni che si trovano ad affrontare un evento straordinario. È facilmente configurabile e include funzioni Life Guidance automatiche come messaggi e istruzioni vocali, comprese quelle per la rianimazione cardiopolmonare, che aiutano ad affrontare i casi di arresto cardiaco improvviso.

Visualizza prodotto