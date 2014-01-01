Supporto di fissaggio a parete per DAE Accessori

La staffa per montaggio a parete è progettata appositamente per il defibrillatore Philips HeartStart e i relativi accessori. La custodia per il trasporto del defibrillatore può essere fissata alla staffa mediante un sigillo di sicurezza (M3859A) come deterrente per eventuali manomissioni. La rottura del sigillo indica che il defibrillatore è stato rimosso dalla staffa di montaggio a parete e che potrebbe essere necessario reintegrare gli accessori. Il kit di pronto intervento (68‑PCHAT) può essere posizionato dietro la custodia del defibrillatore.