Bracciale NBP "quick connect" Confezione da 10, adulti di corporatura robusta, extra lungo, monouso Pressione sanguigna non invasiva

Bracciale NBP per adulti di corporatura robusta, extra lungo. Circonferenza dell'arto da 35 a 45 cm, compatibile con tubo di collegamento NBP per RM 989803169411. Per l'uso con i monitor Expression 865214, Precess 865323, Precess 3160 e Magnitude 3150M.