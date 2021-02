Tubo di collegamento NBP "quick connect" Per pazienti neonatali, tubo singolo Pressione sanguigna non invasiva

Tubo neonatale per RM da 4,5 m per l'uso con i bracciali NBP 989803170401 e 989803170421. Per l'uso con i monitor Expression 865214, Precess 865323, Precess 3160 e Magnitude 3150M.