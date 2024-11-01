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  • 5 terminazioni grip monouso quick connect per tipo: paz. adulti, pediatrici, infantili e neonatali
Monouso o riutilizzabile
  • Monouso
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti, pediatrici, infantili, neonatali
Da utilizzare con apparecchiature Philips
  • Expression, Expression MR200, Precess, Precess Blue, Precess, Magnitude, Essential
Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
  • 989803161991
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Peso confezione
  • 0,210 kg
Con certificazione CE
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