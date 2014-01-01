Multifunzione precollegati HeartStart per adulti Elettrodi per defibrillazione

Elettrodi multifunzione monouso, precollegati, per adulti, con connettore a spina, per defibrillatori manuali Philips HeartStart ALS. I fili sporgenti e la confezione facilmente apribile sono stati studiati per ridurre i tempi di preparazione ed evitare aggrovigliamenti. Gli elettrodi precollegati possono essere utilizzati in combinazione con i defibrillatori manuali Philips HeartStart ALS e con i cavi per defibrillazione a mani libere HeartStart e contribuiscono a ridurre i tempi di intervento.