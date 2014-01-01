Defibrillatore per adulti HeartStart Elettrodi per defibrillazione

Consigliati per pazienti di almeno 8 anni o con peso superiore a 25 kg. Costituiti da un sottile conduttore flessibile inserito fra uno strato protettivo non conduttivo e un adesivo con gel liquido, gli elettrodi possono essere utilizzati per monitoraggio ECG, stimolazione esterna, cardioversione sincronizzata e defibrillazione. Il connettore del cavo è molto robusto ed ergonomico, per semplificare l'inserimento.