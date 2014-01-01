HeartStart FR3

HeartStart FR3 è il miglior defibrillatore semiautomatico esterno Philips per uso professionale, dotato di funzioni avanzate e destinato al soccorritore professionista. HeartStart FR3 riduce i tempi di preparazione eliminando vari passaggi e consente di iniziare più velocemente l'intervento sul paziente.

