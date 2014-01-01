Termini di ricerca

Il kit di pronto intervento per FR3 include: due paia di guanti ipoallergenici di gomma nitrilica, forbici chirurgiche, un rasoio, una maschera tascabile e un asciugamano di carta grande super assorbente. Questi accessori sono contenuti in un astuccio che può essere inserito nella valigetta FR3 System rigida (989803149971).

Specifiche Tecniche

Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Categoria prodotto
  • Defibrillazione
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 861388, 861389
Tipo di prodotto
  • Accessori
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Monouso
Con certificazione CE
  • No
Peso confezione
  • 0,204 Kg
Unità di confezionamento
  • 1 per confezione
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
  • Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

