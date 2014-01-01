L'attivatore pediatrico per FR3 con cavetto di sicurezza è destinato all'uso con il defibrillatore HeartStart FR3 per il trattamento di bambini di peso inferiore a 25 kg o di età inferiore agli 8 anni. Una volta inserito l'attivatore pediatrico, il defibrillatore FR3 riduce automaticamente la potenza della terapia di defibrillazione a un livello appropriato. Prescrizione necessaria.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
|Categoria prodotto
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Utilizzo con dispositivi Philips
|
|Tipo di prodotto
|
|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
|
|Con certificazione CE
|
|Peso confezione
|
|Unità di confezionamento
|
|Durata minima a magazzino
|
|Sterile/Non sterile
|
|Categoria prodotto
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Categoria prodotto
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Utilizzo con dispositivi Philips
|
|Tipo di prodotto
|
|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
|
|Con certificazione CE
|
|Peso confezione
|
|Unità di confezionamento
|
|Durata minima a magazzino
|
|Sterile/Non sterile
|
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.