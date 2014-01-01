Gli elettrodi SMART Pads III sono ottimizzati per ridurre i tempi di preparazione, eliminando la necessità di estrarli dalla confezione durante le fasi iniziali dell'intervento ed evitando perdite di tempo. Inoltre, possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici (con l'attivatore pediatrico opzionale), pertanto non è necessario sostituire i set a seconda della tipologia di pazienti. Le linguette sporgenti consentono di staccare gli elettrodi e posizionarli rapidamente, per un utilizzo più semplice e rapido. Se utilizzati con una valigetta per il trasporto per FR3 Philips con portaelettrodi di sicurezza, gli elettrodi SMART Pads III possono essere precollegati in modo da essere controllati durante gli autotest di routine del defibrillatore FR3. Il connettore degli elettrodi multifunzione SMART Pads III è compatibile con i defibrillatori manuali HeartStart e può essere utilizzato per il monitoraggio ECG, la stimolazione esterna e la cardioversione sincronizzata, oltre che per la defibrillazione.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
|Applicazione paziente
|
|Peso del paziente consigliato
|
|Area superficie conduttrice
|
|Lunghezza derivazioni
|
|Temperatura a magazzino
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Utilizzo con dispositivi Philips
|
|Categoria prodotto
|
|Tipo di prodotto
|
|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
|
|Con certificazione CE
|
|Peso confezione
|
|Unità di confezionamento
|
|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
|
|Durata minima a magazzino
|
|Sterile/Non sterile
|
|Utilizzo con altri prodotti di consumo
|
|Applicazione paziente
|
|Peso del paziente consigliato
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Utilizzo con dispositivi Philips
|
|Applicazione paziente
|
|Peso del paziente consigliato
|
|Area superficie conduttrice
|
|Lunghezza derivazioni
|
|Temperatura a magazzino
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Utilizzo con dispositivi Philips
|
|Categoria prodotto
|
|Tipo di prodotto
|
|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
|
|Con certificazione CE
|
|Peso confezione
|
|Unità di confezionamento
|
|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
|
|Durata minima a magazzino
|
|Sterile/Non sterile
|
|Utilizzo con altri prodotti di consumo
|
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.