Elettrodi SMART Pads III 1 set

Elettrodi per defibrillazione

Gli elettrodi SMART Pads III sono ottimizzati per ridurre i tempi di preparazione, eliminando la necessità di estrarli dalla confezione durante le fasi iniziali dell'intervento ed evitando perdite di tempo. Inoltre, possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici (con l'attivatore pediatrico opzionale), pertanto non è necessario sostituire i set a seconda della tipologia di pazienti. Le linguette sporgenti consentono di staccare gli elettrodi e posizionarli rapidamente, per un utilizzo più semplice e rapido. Se utilizzati con una valigetta per il trasporto per FR3 Philips con portaelettrodi di sicurezza, gli elettrodi SMART Pads III possono essere precollegati in modo da essere controllati durante gli autotest di routine del defibrillatore FR3. Il connettore degli elettrodi multifunzione SMART Pads III è compatibile con i defibrillatori manuali HeartStart e può essere utilizzato per il monitoraggio ECG, la stimolazione esterna e la cardioversione sincronizzata, oltre che per la defibrillazione.

Specifiche Tecniche

Elettrodi per defibrillazione
Elettrodi per defibrillazione
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti e pediatrici
Peso del paziente consigliato
  • Qualsiasi
Area superficie conduttrice
  • 80 cm2
Lunghezza derivazioni
  • 1,2 m
Temperatura a magazzino
  • 0–50 °C
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Categoria prodotto
  • Defibrillazione
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 861388, 861389
Tipo di prodotto
  • Elettrodi per defibrillazione
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,091 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 set per confezione
Durata minima a magazzino
  • 30 mesi dalla data di produzione
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • --
