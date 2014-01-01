Elettrodi SMART Pads III 1 set Elettrodi per defibrillazione

Gli elettrodi SMART Pads III sono ottimizzati per ridurre i tempi di preparazione, eliminando la necessità di estrarli dalla confezione durante le fasi iniziali dell'intervento ed evitando perdite di tempo. Inoltre, possono essere utilizzati su pazienti adulti e pediatrici (con l'attivatore pediatrico opzionale), pertanto non è necessario sostituire i set a seconda della tipologia di pazienti. Le linguette sporgenti consentono di staccare gli elettrodi e posizionarli rapidamente, per un utilizzo più semplice e rapido. Se utilizzati con una valigetta per il trasporto per FR3 Philips con portaelettrodi di sicurezza, gli elettrodi SMART Pads III possono essere precollegati in modo da essere controllati durante gli autotest di routine del defibrillatore FR3. Il connettore degli elettrodi multifunzione SMART Pads III è compatibile con i defibrillatori manuali HeartStart e può essere utilizzato per il monitoraggio ECG, la stimolazione esterna e la cardioversione sincronizzata, oltre che per la defibrillazione.