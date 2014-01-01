La valigetta FR3 System è progettata per ambienti quali caserme dei vigili del fuoco, servizi di emergenza medica, industria militare o pesante o per qualsiasi luogo in cui il dispositivo possa essere sottoposto a utilizzo intensivo. La valigetta, in plastica molto resistente, protegge il defibrillatore FR3 e i relativi accessori negli ambienti più ostili e include un portaelettrodi di sicurezza (989803150011) che consente di testare e conservare gli elettrodi SMART Pads III in modo che siano sempre pronti per l'uso. La funzione di attivazione automatica consente l'accensione automatica del defibrillatore FR3 all'apertura del coperchio della valigetta. Il kit di pronto intervento per FR3 (989803150111) può essere riposto nel coperchio della valigetta. Vi sono, inoltre, vani per gli elettrodi e la batteria di ricambio e l'attivatore pediatrico opzionale. La spia verde lampeggiante di dispositivo pronto del defibrillatore FR3 è facilmente visibile attraverso la finestra trasparente senza aprire la valigetta.
