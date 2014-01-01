HeartStart FRx

Il defibrillatore HeartStart FRx fornisce una guida in tempo reale tramite chiari comandi vocali passo passo, un metronomo e istruzioni vocali per la RCP, che consentono di supportare il trattamento di casi di sospetto arresto cardiaco improvviso. Grazie alla semplicità di configurazione, a messaggi vocali chiari e un design robusto, HeartStart FRx è progettato per essere utilizzato da utenti addestrati nelle tecniche di rianimazione di base (BLS).

