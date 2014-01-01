Custodia per trasporto FRx Accessori

Robusta custodia per FRx in uretano lavabile. Pensata per contenere un defibrillatore FRx con tutti i principali accessori e materiali di consumo, la custodia è destinata agli ambienti in cui il defibrillatore è protetto da umidità eccessiva e non è sottoposto a condizioni di utilizzo particolarmente difficili.