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Categoria prodotto
  • Carta
Dimensioni carta
  • 58,7 mm x 25 m
Tipo di prodotto
  • Rotolo
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Peso confezione
  • 0,480 kg
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Unità per confezione
  • 20 rotoli per confezione
Da usare con strumenti medicali non Philips
  • No
Con certificazione CE
  • --
Senza BPA
  • Senza BPA e BPS
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
Unità di confezionamento
  • 20 rotoli per confezione
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Categoria prodotto
  • Carta
Dimensioni carta
  • 58,7 mm x 25 m
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Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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