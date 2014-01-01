Armadietto per defibrillatore HeartStart. Modello base con allarme acustico ma senza allarme visivo. Non può essere collegato al sistema di sicurezza dell'edificio.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
|Categoria prodotto
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Utilizzo con dispositivi Philips
|
|Tipo di prodotto
|
|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
|
|Con certificazione CE
|
|Peso confezione
|
|Unità di confezionamento
|
|Durata minima a magazzino
|
|Sterile/Non sterile
|
|Categoria prodotto
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Categoria prodotto
|
|Utilizzo con dispositivi non Philips
|
|Utilizzo con dispositivi Philips
|
|Tipo di prodotto
|
|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
|
|Con certificazione CE
|
|Peso confezione
|
|Unità di confezionamento
|
|Durata minima a magazzino
|
|Sterile/Non sterile
|
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.