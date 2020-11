Philips IntelliSpace Corsium sfrutta tutto il potenziale del sistema Tempus ALS¹ consentendo agli utenti di condividere rapidamente i dati e di collaborare. Corsium è una piattaforma software basata su Web per il trasferimento in tempo quasi reale² dei dati paziente e la comunicazione bidirezionale, pensata per i moderni servizi di emergenza sanitaria. Nel supportare l'acquisizione di dati completi dal sistema Tempus ALS, facilita il processo decisionale consentendo la trasmissione dei dati in tempo reale² e la comunicazione bidirezionale tra professionisti sanitari.