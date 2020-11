Tempus Pro Monitor robusto e avanzato

Il design di Tempus Pro è stato progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore sanitario preospedaliero. Dotato di funzionalità all'avanguardia, è abbastanza leggero e piccolo da poter essere trasportato e tenuto in una sola mano. Robusto e di facile utilizzo, può essere facilmente utilizzato in ambienti clinici diversi, con funzionalità avanzate per consentire un processo decisionale chiaro e documentato.