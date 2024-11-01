Questi accessori sono compatibili esclusivamente con i sistemi Expression dotati dell'opzione Doppio agente anestetico. Esclusivamente per l'uso con unità dotate di opzione Agenti. Compatibili solo con la linea di campionamento trasparente per flusso standard (94018).
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
|Unità di misura
|
|Monouso o riutilizzabile
|
|Da utilizzare con apparecchiature Philips
|
|Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
|
|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
|
|Peso confezione
|
|Con certificazione CE
|
|Unità di misura
|
|Monouso o riutilizzabile
|
|Unità di misura
|
|Monouso o riutilizzabile
|
|Da utilizzare con apparecchiature Philips
|
|Utilizzo con i prodotti di consumo Philips
|
|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
|
|Peso confezione
|
|Con certificazione CE
|
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.