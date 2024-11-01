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Philips e-Alert è uno strumento intelligente che fornisce un controllo virtuale delle prestazioni dei sistemi RM. Grazie alla potente tecnologia con sensori, esegue un monitoraggio continuo dei parametri chiave dei sistemi RM ed emette un avviso automatico in caso di rilevamento di problemi¹.
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Prestazioni accelerate con chiarezza digitale e velocità* -- Affidabilità diagnostica, esplorazione delle applicazioni avanzate e generazione della produttività necessaria per far fronte alle sfide di oggi in ambito sanitario: il sistema Ingenia 1.5T offre tutto questo. Grazie a dStream, Ingenia fornisce una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocità. E con iPatient, l'imaging è incentrato sul paziente, dalla fase preparatoria fino ai risultati.
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