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Philips e-Alert

Soluzione di allarmi per sistemi RM

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Philips e-Alert è uno strumento intelligente che fornisce un controllo virtuale delle prestazioni dei sistemi RM. Grazie alla potente tecnologia con sensori, esegue un monitoraggio continuo dei parametri chiave dei sistemi RM ed emette un avviso automatico in caso di rilevamento di problemi¹.

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Caratteristiche
Tempo di funzionamento del sistema
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Tempo di funzionamento del sistema

Fornisce il monitoraggio remoto proattivo dei parametri critici, 24 ore su 24, contribuendo al rilevamento di potenziali problemi prima che si verifichino.

Tempo di funzionamento del sistema

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Fornisce il monitoraggio remoto proattivo dei parametri critici, 24 ore su 24, contribuendo al rilevamento di potenziali problemi prima che si verifichino.

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Fornisce il monitoraggio remoto proattivo dei parametri critici, 24 ore su 24, contribuendo al rilevamento di potenziali problemi prima che si verifichino.
Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti
Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti

Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti

Contribuisce a ridurre i costi di manutenzione imprevisti per il vostro sistema RM

Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti

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Contribuisce a ridurre i costi di manutenzione imprevisti per il vostro sistema RM

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Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti
Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti

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Contribuisce a ridurre i costi di manutenzione imprevisti per il vostro sistema RM
Miglioramento della produttività
Miglioramento della produttività

Miglioramento della produttività

e-Alert è in grado di informarvi sulla presenza di problemi del sistema prima dell'arrivo del paziente, consentendovi di limitare riorganizzazioni inattese degli appuntamenti.

Miglioramento della produttività

Miglioramento della produttività
e-Alert è in grado di informarvi sulla presenza di problemi del sistema prima dell'arrivo del paziente, consentendovi di limitare riorganizzazioni inattese degli appuntamenti.

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Ecocompatibilità
Ecocompatibilità

Ecocompatibilità

Philips e-Alert può contribuire a ridurre boil-off dell'elio non necessari presso la struttura sanitaria².

Ecocompatibilità

Ecocompatibilità
Philips e-Alert può contribuire a ridurre boil-off dell'elio non necessari presso la struttura sanitaria².

Ecocompatibilità

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Ecocompatibilità
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Controllo sui dati
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Consente di controllare quali dati vengono condivisi con Philips.

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Controllo sui dati
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Monitoraggio delle prestazioni del sistema
Monitoraggio delle prestazioni del sistema

Monitoraggio delle prestazioni del sistema

Fornisce informazioni e trend relativi a prestazioni e condizioni ambientali del sistema nel corso del tempo.

Monitoraggio delle prestazioni del sistema

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Fornisce informazioni e trend relativi a prestazioni e condizioni ambientali del sistema nel corso del tempo.
  • Tempo di funzionamento del sistema
  • Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti
  • Miglioramento della produttività
  • Ecocompatibilità
Vedi tutte le caratteristiche
Tempo di funzionamento del sistema
Tempo di funzionamento del sistema

Tempo di funzionamento del sistema

Fornisce il monitoraggio remoto proattivo dei parametri critici, 24 ore su 24, contribuendo al rilevamento di potenziali problemi prima che si verifichino.

Tempo di funzionamento del sistema

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Fornisce il monitoraggio remoto proattivo dei parametri critici, 24 ore su 24, contribuendo al rilevamento di potenziali problemi prima che si verifichino.

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Fornisce il monitoraggio remoto proattivo dei parametri critici, 24 ore su 24, contribuendo al rilevamento di potenziali problemi prima che si verifichino.
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Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti
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Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti

Contribuisce a ridurre i costi di manutenzione imprevisti per il vostro sistema RM

Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti

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Contribuisce a ridurre i costi di manutenzione imprevisti per il vostro sistema RM

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Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti
Riduzione degli interventi di manutenzione imprevisti

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Contribuisce a ridurre i costi di manutenzione imprevisti per il vostro sistema RM
Miglioramento della produttività
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e-Alert è in grado di informarvi sulla presenza di problemi del sistema prima dell'arrivo del paziente, consentendovi di limitare riorganizzazioni inattese degli appuntamenti.

Miglioramento della produttività

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Ecocompatibilità
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Controllo sui dati
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Fornisce informazioni e trend relativi a prestazioni e condizioni ambientali del sistema nel corso del tempo.

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Fornisce informazioni e trend relativi a prestazioni e condizioni ambientali del sistema nel corso del tempo.
  • ¹I vantaggi specifici dipendono dalla configurazione del sistema in uso.
  • ²Solo per sistemi RM con magnete 10 K.

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