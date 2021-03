GEMINI GXL 16 - DS

GEMINI GXL 16 è un sistema PET/CT aperto pensato per aumentare il comfort di pazienti pediatrici e dei pazienti che soffrono di claustrofobia, così come di coloro che non riescono a restare sdraiati a lungo. GEMINI GXL 16 offre flessibilità sia in ambito diagnostico sia in ambito di pianificazione del trattamento.