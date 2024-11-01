GEMINI TF 64 - DS Sistema PET/CT

Con il sistema GEMINI TF con configurazione a 64 canali è possibile essere sempre all'avanguardia. Oltre ad aumentare la confidenza diagnostica degli studi oncologici di routine con FDG, la velocità di acquisizione di PET e TC consente di eseguire applicazioni avanzate come il gating polmonare, gli studi cardiaci e l’imaging molecolare.