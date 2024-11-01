GEMINI TF 64 - DS

Con il sistema GEMINI TF con configurazione a 64 canali è possibile essere sempre all'avanguardia. Oltre ad aumentare la confidenza diagnostica degli studi oncologici di routine con FDG, la velocità di acquisizione di PET e TC consente di eseguire applicazioni avanzate come il gating polmonare, gli studi cardiaci e l’imaging molecolare.
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La tecnologia Philips Astonish TF include prestazioni PET all'avanguardia, tra cui l'implementazione dell'esclusiva funzione Time-of-Flight per PET/CT.
Il futuro della tecnologia PET
La tecnologia Philips Astonish TF include prestazioni PET all'avanguardia, tra cui l'implementazione dell'esclusiva funzione Time-of-Flight per PET/CT.
Il futuro della tecnologia PET
La tecnologia Philips Astonish TF include prestazioni PET all'avanguardia, tra cui l'implementazione dell'esclusiva funzione Time-of-Flight per PET/CT.
Processo di ricondizionamento || Processo di Ricondizionamento
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli stringenti requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli stringenti requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli stringenti requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Gantry OpenView || Prestazioni eccellenti
Il gantry OpenView offre un nuovo livello di comfort per il paziente
L'esclusivo design aperto del sistema aumenta il comfort a vantaggio dei pazienti ansiosi e claustrofobici. Con la tecnologia Expanse i pazienti possono vedere l'esterno del tunnel per una parte dell'esame, potendo dunque rilassarsi e se necessario mettersi in contatto con il personale. I 190 cm di lunghezza del gantry permettono scansioni total-body per PET e TC.
Il gantry OpenView offre un nuovo livello di comfort per il paziente
L'esclusivo design aperto del sistema aumenta il comfort a vantaggio dei pazienti ansiosi e claustrofobici. Con la tecnologia Expanse i pazienti possono vedere l'esterno del tunnel per una parte dell'esame, potendo dunque rilassarsi e se necessario mettersi in contatto con il personale. I 190 cm di lunghezza del gantry permettono scansioni total-body per PET e TC.
Il gantry OpenView offre un nuovo livello di comfort per il paziente
L'esclusivo design aperto del sistema aumenta il comfort a vantaggio dei pazienti ansiosi e claustrofobici. Con la tecnologia Expanse i pazienti possono vedere l'esterno del tunnel per una parte dell'esame, potendo dunque rilassarsi e se necessario mettersi in contatto con il personale. I 190 cm di lunghezza del gantry permettono scansioni total-body per PET e TC.
Astonish TF || Prestazioni eccellenti
Processo di ricondizionamento || Processo di Ricondizionamento
La tecnologia Philips Astonish TF include prestazioni PET all'avanguardia, tra cui l'implementazione dell'esclusiva funzione Time-of-Flight per PET/CT.
Il futuro della tecnologia PET
La tecnologia Philips Astonish TF include prestazioni PET all'avanguardia, tra cui l'implementazione dell'esclusiva funzione Time-of-Flight per PET/CT.
Il futuro della tecnologia PET
La tecnologia Philips Astonish TF include prestazioni PET all'avanguardia, tra cui l'implementazione dell'esclusiva funzione Time-of-Flight per PET/CT.
Processo di ricondizionamento || Processo di Ricondizionamento
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli stringenti requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli stringenti requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Il processo di ricondizionamento assicura condizioni pari a quelle di un sistema nuovo
Ogni sistema Diamond Select viene ricondizionato in fabbrica e può essere configurato secondo le esigenze del cliente aggiungendo gli aggiornamenti software compatibili più recenti. Per mantenere gli elevati standard imposti da Philips e soddisfare gli stringenti requisiti di efficienza richiesti dai clienti, tutti i sistemi Diamond Select vengono sottoposti a un processo di ricondizionamento completo.
Gantry OpenView || Prestazioni eccellenti
Il gantry OpenView offre un nuovo livello di comfort per il paziente
L'esclusivo design aperto del sistema aumenta il comfort a vantaggio dei pazienti ansiosi e claustrofobici. Con la tecnologia Expanse i pazienti possono vedere l'esterno del tunnel per una parte dell'esame, potendo dunque rilassarsi e se necessario mettersi in contatto con il personale. I 190 cm di lunghezza del gantry permettono scansioni total-body per PET e TC.
Il gantry OpenView offre un nuovo livello di comfort per il paziente
L'esclusivo design aperto del sistema aumenta il comfort a vantaggio dei pazienti ansiosi e claustrofobici. Con la tecnologia Expanse i pazienti possono vedere l'esterno del tunnel per una parte dell'esame, potendo dunque rilassarsi e se necessario mettersi in contatto con il personale. I 190 cm di lunghezza del gantry permettono scansioni total-body per PET e TC.
Il gantry OpenView offre un nuovo livello di comfort per il paziente
L'esclusivo design aperto del sistema aumenta il comfort a vantaggio dei pazienti ansiosi e claustrofobici. Con la tecnologia Expanse i pazienti possono vedere l'esterno del tunnel per una parte dell'esame, potendo dunque rilassarsi e se necessario mettersi in contatto con il personale. I 190 cm di lunghezza del gantry permettono scansioni total-body per PET e TC.
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